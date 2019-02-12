قريبًا، عمليات جراحية للرئتين في المركز الطبي بادا – بوريا

وصل د. ايرز أون، مدير المركز الطبي بادا - بوريا يوم الاثنين 28.1.19 لزيارة ولقاء تعارف مع رئيس المجلس الجديد في المجلس الإقليمي الجليل الأسفل، نيتسان بيلج.

إستعرض د. أون الثورة التنموية المثيرة التي تمر على المركز الطبي وذكر مجمل الخدمات الطبية الجديدة التي أضيفت مؤخرًا، “منظومتنا لعلاج القلب تموضع نفسها كواحد من المراكز الريادية في البلاد، ونُجري كافة جراءات القلب على أنواعها، وقد أجرينا حتى الآن أكثر من 600 جراحة كهذه”. كما أن مركزنا هو الوحيد في الجليل الذي تتم فيه إجراءات متوغلة ثاقبة معقدة، كزراعة صمام عبر الشرايين وتصليح صمام بواسطة قسطرة دون عملية القلب المفتوح. سنباشر الشهر المقبل بإجراء عمليات جراحية للرئتين وهذا يشكل بشرى عظيمة لسكان المنطقة أجمع”.فيما بعد أشار الدكتور أون إلى التعاون مع مركز الشبيبة في المجلس الاقليمي الجليل الأسفل، في نشاطات تتم للنساء الحوامل والأمهات حديثات الولادة وفيما يخص تشجيع وتطوير الصحة الجماهيرية.من جانبه، استعرض نيتسان بيلج النشاط في المجلس الاقليمي واستطرد في وصف نشاط منطقة بحيرة طبريا والسهول، حديثة التشكيل، ولخص بالقول “بات للمستشفى اسم مرموق في المنطقة كمستشفى مهني رفيع الجودة في متنوّع من المجالات كمنظومة القلب والأجهزة الدموية، وبالطبع قسم الأم والولادة (الذي وُلد فيه أبنائي).. أرى أهمية كبرى في خلق التعاون مع مجموعة السلطات في منطقة بحيرة طبريا والسهول، خصوصًا وأنه المستشفى المركزي والأساسي لسكان هذه المناطق”.