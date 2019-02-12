تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-13 20:36:15 بحث سبل التعاون البيئي بين مياهكم ووزارة البيئة في لواء الشمال |  2019-02-13 20:31:11 الناصرة:فرقة الايقاع من مدرسة القسطل يقدمون عرضاً رائعاً في البلدية |  2019-02-13 20:27:13 الشرطة تفك رموز جريمة مقتل سليم جبارين من مدينة ام الفحم |  2019-02-13 20:23:38 السعودية تدعم السلطة الفلسطينية بـ60 مليون دولار |  2019-02-13 17:55:20 عيلوط: اصابة متوسطة لفتى (15 عاما) اثر تعرضه للطعن |  2019-02-13 15:50:12 الاتحاد الأوروبي يدرج السعودية على القائمة السوداء في غسل الأموال وتمويل الإرهاب |  2019-02-13 15:50:36 الموافقة على تعديل قانون مصادرة أموال قادة "نظام صدام" |  2019-02-13 15:50:19 للمرة الأولى في التاريخ.. الدين العام الأمريكي يتجاوز 22 تريليون دولار |  2019-02-13 14:50:25 روحاني : نعيش ظروف حرب |  2019-02-13 14:50:18 الفصائل الفلسطينية تعجز عن تنسيق بيان ختامي لاجتماع موسكو |  2019-02-13 14:50:10 هيكل غامض لفتاة دُفنت "بوضعية غريبة" قرب هرم مصري! |  2019-02-13 14:50:25 اكتشاف ألفي نوع جديد من البكتيريا في أمعاء الإنسان |  2019-02-13 13:34:05 باقة الغربيّة: الشّروع في أعمال توسعة الشّارع الرّئيسيّ في المدينة‎ |  2019-02-13 13:25:16 ضبط سلاح وقنبلة هلع وذخيرة في محل تجاري بام الفحم |  2019-02-13 13:00:39 يوفنتوس يرسم خطة جديدة لضم محمد صلاح |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

إليسا تخضع لعملية جراحية جديدة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وصلت الفنانة اللبنانية إليسا، إلى بروكسل وذلك من أجل الخضوع لجراحة في يدها كانت قد كشفت عنها مؤخرًا.



الجراحة تستلزم تورم في يدها نتيجة إزالة الغدد الليمفاوية في إحدى العمليات وهذا ما أدى إلى احتباس المياه في جسمها.


ومن المقرر أن تخضع إليسا للجراحة يوم 15 فبراير، وكانت قد كشفت عن تفاصيلها خلال مؤتمر الصحة بدبي، مشيرة إلى أن هذه الجراحة ستكون الأخيرة في مشوار علاجها من سرطان الثدي.


وكانت إليسا، قد كشفت عن إصابتها بسرطان الثدي، بعد طرحها فيديو كليب أغنية “إلى كل اللي بيحبوني”، والذي رصدت فيه بداية معرفتها بإصابتها بالمرض، وتناولها للأدوية والعلاج النفسي وكذلك الحالة النفسية التي أصيبت بها في بداية الأمر.


كما أوضحت بعد ذلك أن إخفائها الأمر على جمهورها حتى لا يؤثر ذلك على شعبيتها، كما أنها أخفت الأمر على والدتها خوفًا عليها.


وكشفت إليسا، أنها كانت تخضع للعلاج الإشعاعي ومع ذلك كانت تصور حلقات برنامج The Voice، ولهذا السبب كانت ترتدي ملابس مغلقة حتى لا يظهر أثر الحروق التي في جسدها من العلاج.




كلمات متعلقة

إليسا, تخضع, لعملية, جراحية, جديدة,

تابعونــا

أحلام تحتفل بعيد ميلادها مع محبيها أحلام تحتفل بعيد ميلادها مع محبيها 2019-02-13 | 13:00:00

شاركت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ متابعيه منشورا أخفت فيه عمرها الحقيقي بطريقة...

هل تشارك سيرين عبد النور في باب الحارة ؟ هل تشارك سيرين عبد النور في باب الحارة ؟ 2019-02-13 | 12:00:02

"كل تأخير فيه خير"، هذا المثل ينطبق تماماً على مسلسل "​باب الحارة​" بجزئه...

الـ«لوك» الخليجي يمنح نسرين طافش جمال فاتن الـ«لوك» الخليجي يمنح نسرين طافش جمال فاتن 2019-02-13 | 11:00:02

خضعت الفنانة السورية نسرين طافش لجلسة تصوير جديدة، اختارت أن تطل فيها بالـ«لوك»...

شيرين:حاولت الانتحار أكثر من مرة.. وزوجي حرّم عليّ القبلات شيرين:حاولت الانتحار أكثر من مرة.. وزوجي حرّم عليّ القبلات 2019-02-13 | 10:00:27

كشفت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، العديد من أسرارها الشخصية وقصة زواجها من...

ديانا حداد تطلق "عشيري" وأغنيات "الجلسة الغنائية 2019" ديانا حداد تطلق "عشيري" وأغنيات "الجلسة الغنائية 2019" 2019-02-13 | 08:27:06

بدأت الفنانة ديانا حداد "برنسيسة الغناء العربي" طرح مجموعة أعمال غنائية تم...

تامر حسني يطرح كليب «ناسيني ليه» في عيد الحب تامر حسني يطرح كليب «ناسيني ليه» في عيد الحب 2019-02-12 | 15:50:59

يواصل الفنان والمطرب المصري تامر حسني، وضع لمساته النهائية لأحدث أغانيه المصورة...

يوسف الخال يغازل ابنته بأبيات شعرية مؤثرة يوسف الخال يغازل ابنته بأبيات شعرية مؤثرة 2019-02-12 | 14:50:07

غازل النجم اللبناني يوسف الخال، ابنته الوحيدة «نيكول» بأبيات شعرية مؤثرة، شاركها...

ما الذي جمع بين أمير دندن وعائلة الراحل وديع الصافي؟ ما الذي جمع بين أمير دندن وعائلة الراحل وديع الصافي؟ 2019-02-12 | 13:00:41

نشر الفنان أمير دندن عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يعود الى أداء...

أحمد جمال يتألق على مسرح «تريانون» بباريس.. صور أحمد جمال يتألق على مسرح «تريانون» بباريس.. صور 2019-02-12 | 13:00:52

أحيا الفنان المصري أحمد جمال، نجم برنامج «Arab Idol»، حفلًا غنائيًا على مسرح في حفل...

نور التونسية تطلق تعاونها الطربي مع مروان خوري بأغنية "عجلت كتير" نور التونسية تطلق تعاونها الطربي مع مروان خوري بأغنية "عجلت كتير" 2019-02-12 | 11:40:23

أطلقت الفنانة نور التونسية، أغنية جديدة باللجهة اللبنانية حملت عنوان "عجلت كتير"...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids يختبئ نشأت ملحم حي الظهرات هنا قرية بيت صغير عرعره الرينة شباب الملعب البلدي قرية بناء من جديد منشور مجلس محلينصري شاهين المسن معليا مجهول يعتدي أرض المكر الشرطة التحقيق أوريت الثانوية الناصرة تخريج حفل تحتفل طلابها طلاب الثواني عشر شارع عكا المكر اغلاق اعادة فتح حريق اعشاب دخان كثيف حركة سير اطفاء منطقة مفتوحة نشأت ملحم تصفية مقتل اطلاق نار قرية عرعره منفذ عملية تل ابيب شارع بئر عربي السبع حادث سلام أبو كف ام بطين تل السبع طرق مروع شاب سيارة حافلة مصرع وفاة اصابة خطيرة البعنة القاء قنبلة بيت الشرطة تحقيق اضرار دون اصابات تذكر مشاركة واسعة مسيرة العودة طيرة حيفا أيمن عودة مخدرات كوكائين 24 كيلوغرام مطار بن غوريون سائحة برازيلية اعتقال مشتبه تل ابيب اصبة سائقة حادث طرق انقلاب سيارة حيفا جسر باز اسراء عابد الناصرة الافراج المحكمة العفولة حبس منزلي أمسية زجلية شعر طرعان موسى حافظ مشاركة واسعة قرية مركز جماهيريحادث طرق مروع اصابات متوسطة خطيرة شارع مفرق عيلوط اضراب جزئي عكا محلات فتحت ابوابها تعمل كالمعتاد يوم الارض الخالد
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com