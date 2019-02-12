تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-13 20:36:15 بحث سبل التعاون البيئي بين مياهكم ووزارة البيئة في لواء الشمال |  2019-02-13 20:31:11 الناصرة:فرقة الايقاع من مدرسة القسطل يقدمون عرضاً رائعاً في البلدية |  2019-02-13 20:27:13 الشرطة تفك رموز جريمة مقتل سليم جبارين من مدينة ام الفحم |  2019-02-13 20:23:38 السعودية تدعم السلطة الفلسطينية بـ60 مليون دولار |  2019-02-13 17:55:20 عيلوط: اصابة متوسطة لفتى (15 عاما) اثر تعرضه للطعن |  2019-02-13 15:50:12 الاتحاد الأوروبي يدرج السعودية على القائمة السوداء في غسل الأموال وتمويل الإرهاب |  2019-02-13 15:50:36 الموافقة على تعديل قانون مصادرة أموال قادة "نظام صدام" |  2019-02-13 15:50:19 للمرة الأولى في التاريخ.. الدين العام الأمريكي يتجاوز 22 تريليون دولار |  2019-02-13 14:50:25 روحاني : نعيش ظروف حرب |  2019-02-13 14:50:18 الفصائل الفلسطينية تعجز عن تنسيق بيان ختامي لاجتماع موسكو |  2019-02-13 14:50:10 هيكل غامض لفتاة دُفنت "بوضعية غريبة" قرب هرم مصري! |  2019-02-13 14:50:25 اكتشاف ألفي نوع جديد من البكتيريا في أمعاء الإنسان |  2019-02-13 13:34:05 باقة الغربيّة: الشّروع في أعمال توسعة الشّارع الرّئيسيّ في المدينة‎ |  2019-02-13 13:25:16 ضبط سلاح وقنبلة هلع وذخيرة في محل تجاري بام الفحم |  2019-02-13 13:00:39 يوفنتوس يرسم خطة جديدة لضم محمد صلاح |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اكتشف "ثغرة " بالصراف الآلي .. وسحب مليون دولار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قام مبرمج في أحد البنوك الصينية بتطوير آلية في منتهى البساطة، والخبث، لسحب أكثر من مليون دولار من جهاز صراف آلي خاص بالبنك الذي يعمل فيه، بحسب ما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية.



وقالت الصحيفة إن الموظف كين كيشينغ، البالغ من العمر 43 عاما، والمدير السابق في قسم التطوير التكنولوجي في بنك "هوكسيا" في العاصمة الصينية بكين، لاحظ وجود ثغرة في نظام التشغيل الرئيسي في البنك يتيح له السحب النقدي عند منتصف الليل، من دون أن يتم توثيق أو تسجيل عمليات السحب في تلك اللحظة.


وقالت الصحيفة إن عمليات السحب النقدي، أو السرقة، من جهاز الصراف الآلي بدأت في نوفمبر عام 2016، لكن لم يقبض عليه إلا بعد أن نفذ حوالي 1358 عملية سحب في يناير عام 2018.


واكتشف كيشينغ الثغرة عام 2016، وفي نوفمبر من العام نفسه، أدخل بعض النصوص في النظام المصرفي، زعم أنها ستسمح له باختبار الثغرة، من دون أن يعمل النظام على إصدار تحذير للمسؤولين في البنك.


وخلال هذه الفترة قام بعمليات سحب نقدي تراوحت بين 5000 و20 ألف يوان (740 - 2965 دولار) في المرة الواحدة وذلك من حساب صوري للبنك.


وبحلول يناير 2018، بلغ إجمالي الأموال التي سحبها كيشينغ من دون أن يبلغ المسؤولين عنه في البنك، حوالي مليون دولار.


وعرف لاحقا أن كيشينغ استغل بعض تلك الأموال في الإتجار بالأسهم.


وبعد أن اكتشف البنك عمليات السرقة هذه، قام بإبلاغ السلطات عن الموظف السارق، ورفع دعوى قضائية بحق الموظف، بحسب ما نقلت صحيفة "مترو" البريطانية.



وفي الدعوى القضائية قال البنك إن كيشينغ لم يبلغهم بكل العمليات التي نفذها وأنه انتهك الإجراءات الرسمية له.


غير أن بنك "هوكسيا" سارع لاحقا لإسقاط تهمة السرقة عنه بعد أن أعاد الأموال له، وقدم كيشينغ تفسيرا زعم فيه أنه كان يختبر النظام الأمني للبنك، وأنه حافظ على الأموال في حسابه لإعادته للبنك لاحقا، وهو تفسير اعتبره البنك مقبولا، على الأرجح ليستعيد الأموال المنهوبة.


وأقر البنك أن التحقيق الرسمي في ثغرة النظام الأمني أمر صعب، غير أن الشرطة الصينية رفضت إسقاط التهمة عن كيشينغ، بل واتهمته رسميا بالسرقة، خصوصا أنه احتفظ بالأموال في حسابه الشخصي بدلا من فتح حساب وهمي خاص بالبنك.


وحكمت محكمة صينية على الموظف بالسجن 10 سنوات وبغرامة تصل إلى 11 ألف يوان (نحو 1500 دولار).


وتقدم كيشينغ بالاستئناف بعد صدور الحكم بحجة أنه لا يستحق مثل هذه العقوبة المشددة، غير أنه تم رفض الاستئناف، وتم تثبيت الحكم عليه.




كلمات متعلقة

اكتشف, "ثغرة, ", بالصراف, الآلي, .., وسحب, مليون, دولار,

تابعونــا

لم يحن أجلها.. قميص ينقذ طفلة من موت محتم! فيديو لم يحن أجلها.. قميص ينقذ طفلة من موت محتم! فيديو 2019-02-13 | 15:50:03

انتشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لطفلة في الرابعة من عمرها، سقطت من...

هيكل غامض لفتاة دُفنت "بوضعية غريبة" قرب هرم مصري! هيكل غامض لفتاة دُفنت "بوضعية غريبة" قرب هرم مصري! 2019-02-13 | 14:50:10

اكتشف علماء الآثار المصريون الذين قاموا بحفر أنقاض هرم على بعد 96 كم خارج القاهرة،...

"غوغل" تختبر تقنيات الواقع المعزز في خرائطها "غوغل" تختبر تقنيات الواقع المعزز في خرائطها 2019-02-13 | 13:00:11

بدأت شركة غوغل باختبار ميزة جديدة تعتمد على الواقع المعزز في تطبيق "Google Maps" المخصص...

لأول مرة منذ قرن.. مصوّر "يصطاد" النمر الأفريقي الأسود لأول مرة منذ قرن.. مصوّر "يصطاد" النمر الأفريقي الأسود 2019-02-13 | 12:00:19

تمكن مصور بريطاني، مؤخرا، من التقاط صور مبهرة لنمر إفريقي نادر يمتاز بلونه الأسود...

الكويت تدخل " غينيس" بأطول علم الكويت تدخل " غينيس" بأطول علم 2019-02-13 | 11:00:30

دخلت الكويت، موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، وذلك عبر أطول علم في العالم رفع آلاف...

بيع سيارة "ألفا روميو" نادرة بسعر خيالي ! بيع سيارة "ألفا روميو" نادرة بسعر خيالي ! 2019-02-13 | 10:00:54

نقل موقع "Ouest-France" خبر بيع سيارة "ألفا روميو"، صنعت في ثلاثينيات القرن الماضي، بمبلغ...

بلدة في فرنسا تحظر نباح الكلاب في الأماكن العامة! بلدة في فرنسا تحظر نباح الكلاب في الأماكن العامة! 2019-02-13 | 08:37:06

قرر رئيس بلدية في بلدة شمال فرنسا حظر النباح المفرط للكلاب في الأماكن العامة،...

فيديو - طفل هندي يعاني من متلازمة الذئب فيديو - طفل هندي يعاني من متلازمة الذئب 2019-02-12 | 15:50:40

يعاني تلميذ هندي يدعى لاليت باتيدار من "متلازمة الذئب"، التي جعلت وجهه مغطى بالشعر...

كم سيبلغ ثمن آيفون الجديد ؟ كم سيبلغ ثمن آيفون الجديد ؟ 2019-02-12 | 13:00:55

نشر موقع "Android Shout" المتخصص بشؤون التقنية بعض المعلومات عن هواتف "آيفون" التي ستطرح...

اكتشاف هوية مسرب الصور التي أنهت زواج أغنى رجل بالعالم اكتشاف هوية مسرب الصور التي أنهت زواج أغنى رجل بالعالم 2019-02-12 | 11:40:03

كشف موقع "ذا ديلي بيست"، هوية الشخص الذي قام بتسريب رسائل حميمية لأغنى شخص في...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids 40 الف بيضة فاسدة طمرة اعتقال اب وابنه مخزن تهريب مدينة شرطة البنك العربي لئومي دمج اتفاق اللجنة القطرية موظفي الاسرائيلي تمديد اعتقال سلمان عامر رئيس مجلس محلي جولس قتل منير نبواني اطلاق نار محكمة أبو غوش تنكيل وضعها وعاء طفلة رضيعة القدس لائحة اتهام أب دلو مغلق خالد طاطور الرينة مجلس محلي اساءة استخدام موظف مقرب نائب عام تحويل ملف بث مباشر : توتنهام هوتسبير و مانشستر يونايتدمحمد زريقي تشييع جثمان مثواه الاخير كفر كنا مقتل دهس حادث شاب مقدسيان يهودي قتل خلال على شابة ملهى ليلي القدس البلدة القديمة بقايا جثة اشلاء حرش منطقة وعر جبل الجليل الاعلى الشرطة تشخيص هوية الجثة سبب الوفاةعبوة حارقة محل بيع سيارات يافة الناصرة تجارة اضرار دون اصابات احتراق بيت قرية يانوح جت اضرار جسيمة دون اصابات تهوئة اطفاء اخماد باقة الغربية يتضامنون تظاهرة المسجد الاقصى القدس اهالي احتفالية ابداعات الحادية عشر وزارة المعارف مار يوسف مدرسة طلاب سخنين بيتار القدس خسارة مواجهات شرطة القاء حجارة قنابل غاز محكمة الطاعة اتحاد عام كرة قدم مثولقتيلتان حادث طرق مصرع كريات جت شارع 6 اغلاق الشارع الشمال
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com