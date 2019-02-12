تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-13 20:36:15 بحث سبل التعاون البيئي بين مياهكم ووزارة البيئة في لواء الشمال |  2019-02-13 20:31:11 الناصرة:فرقة الايقاع من مدرسة القسطل يقدمون عرضاً رائعاً في البلدية |  2019-02-13 20:27:13 الشرطة تفك رموز جريمة مقتل سليم جبارين من مدينة ام الفحم |  2019-02-13 20:23:38 السعودية تدعم السلطة الفلسطينية بـ60 مليون دولار |  2019-02-13 17:55:20 عيلوط: اصابة متوسطة لفتى (15 عاما) اثر تعرضه للطعن |  2019-02-13 15:50:12 الاتحاد الأوروبي يدرج السعودية على القائمة السوداء في غسل الأموال وتمويل الإرهاب |  2019-02-13 15:50:36 الموافقة على تعديل قانون مصادرة أموال قادة "نظام صدام" |  2019-02-13 15:50:19 للمرة الأولى في التاريخ.. الدين العام الأمريكي يتجاوز 22 تريليون دولار |  2019-02-13 14:50:25 روحاني : نعيش ظروف حرب |  2019-02-13 14:50:18 الفصائل الفلسطينية تعجز عن تنسيق بيان ختامي لاجتماع موسكو |  2019-02-13 14:50:10 هيكل غامض لفتاة دُفنت "بوضعية غريبة" قرب هرم مصري! |  2019-02-13 14:50:25 اكتشاف ألفي نوع جديد من البكتيريا في أمعاء الإنسان |  2019-02-13 13:34:05 باقة الغربيّة: الشّروع في أعمال توسعة الشّارع الرّئيسيّ في المدينة‎ |  2019-02-13 13:25:16 ضبط سلاح وقنبلة هلع وذخيرة في محل تجاري بام الفحم |  2019-02-13 13:00:39 يوفنتوس يرسم خطة جديدة لضم محمد صلاح |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

تصنيف جديد لأقوى أندية العالم .. وفريق عربي وحيد بالقائمة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أصدرت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، مؤخرا، تصنيفا لأقوى أندية كرة القدم في العالم، وسط هيمنة إسبانية، فيما استطاع فريق عربي وحيد أن يضمن مكانا في القائمة.



وحل ريال مدريد الإسباني في المرتبة الأولى متبوعا بغريمه التقليدي برشلونة، أما فريق مانشستر يونايتد فحل في المرتبة الثالثة، بحسب ما نقلت صحيفة "ماركا".


في غضون ذلك، حل نادي الأهلي المصري في المرتبة الثانية والعشرين، وهو الفريق العربي الوحيد الذي دخل التصنيف الشهير في الأوساط الرياضية.


واعتمد التصنيف الفرنسي، معايير دقيقة مثل اللاعبين وحضور المباريات على التلفزيون والمتابعة على المنصات الاجتماعية والمداخيل والقيمة المالية في السوق والأهمية التاريخية.


وشمل التصنيف الرياضي ثلاثين فريقا من العالم بأكمله، وتمت دراسة 85 فريقا في البداية لأجل رصد "أسياد" كرة القدم في العالم، وضمت قائمة العشرة الأوائل فرقا من إسبانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإنجلترا.


وحل فريق بايرن ميونخ الألماني في المركز الرابع وليفربول الإنجليزي (5) ويوفنتوس الإيطالي (6) وباريس سان جيرمان (7) وتشيلسي الإنجليزي (8) وأرسنال (9).




كلمات متعلقة

تصنيف, جديد, لأقوى, أندية, العالم, .., وفريق, عربي, وحيد, بالقائمة,

تابعونــا

مبالغ خيالية في الدوري الأوروبي والأبطال! مبالغ خيالية في الدوري الأوروبي والأبطال! 2019-02-13 | 15:50:21

تعتبر بطولة دوري أبطال أوروبا من أنجح بطولات كرة القدم، لذا تقف العلامات التجارية...

التشكيلة المتوقعة لريال مدريد ضد أياكس أمستردام التشكيلة المتوقعة لريال مدريد ضد أياكس أمستردام 2019-02-13 | 14:50:07

تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الأربعاء، صوب العاصمة...

يوفنتوس يرسم خطة جديدة لضم محمد صلاح يوفنتوس يرسم خطة جديدة لضم محمد صلاح 2019-02-13 | 13:00:39

يرسم نادي يوفنتوس الإيطالي، خطة جديدة، من أجل التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح،...

مدير يوفنتوس يبرئ رونالدو من سيناريو خيانة الريال مدير يوفنتوس يبرئ رونالدو من سيناريو خيانة الريال 2019-02-13 | 12:00:55

أكد فابيو باراتيسي، المدير الرياضي ليوفنتوس، براءة البرتغالي كريستيانو رونالدو،...

مفاجأة.. نيمار رفض الانصياع لنصيحة طبيب برشلونة مفاجأة.. نيمار رفض الانصياع لنصيحة طبيب برشلونة 2019-02-13 | 11:00:09

كشف تقرير صحفي إسباني، تفاصيل الزيارة التي قام بها البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم...

مبابي يعادل رقم الأساطير زيدان ورونالدو وكلوزه مبابي يعادل رقم الأساطير زيدان ورونالدو وكلوزه 2019-02-13 | 10:00:07

عادل مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، أرقام مواطنه زين الدين...

الليلة في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. أياكس والريال الليلة في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. أياكس والريال 2019-02-13 | 08:00:54

لن تكون مواجهة ريال مدريد الإسباني حامل اللقب مع مضيفه أياكس أمستردام الهولندي...

مبابي يقود سان جيرمان لإسقاط مانشستر يونايتد في أولد ترافورد مبابي يقود سان جيرمان لإسقاط مانشستر يونايتد في أولد ترافورد 2019-02-13 | 00:10:37

استطاع باريس سان جيرمان، أن يحقق فوزا مهما على مانشستر يونايتد، بهدفين نظيفين، في...

نبأ سار ليوفنتوس قبل مواجهة أتلتيكو مدريد نبأ سار ليوفنتوس قبل مواجهة أتلتيكو مدريد 2019-02-12 | 20:42:06

يستعد يوفنتوس لمواجهة نظيره أتلتيكو مدريد، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"...

مالكوم: شاهدت هدفي في الكلاسيكو 100 مرة مالكوم: شاهدت هدفي في الكلاسيكو 100 مرة 2019-02-12 | 15:50:15

أعرب البرازيلي مالكوم، لاعب برشلونة، عن سعادته بهز شباك الغريم التقليدي ريال...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids جامعة النجاح نابلس معرف بها شهادات وزارة التربية التعليم الاسرائيليةشاب القدس رافعة انقاذ حمامة عالقة شرفة منزل خطر حياته مالك خطيب جميل طبيب اسنان السجن 20 شهرا 7 اصابات حادث طرق بين حافلة سيارة خصوصية قرب بسمة طبعون رمات يشاي شارع 75مالك خطيب سجن محكوميته كفر كنا مجيدو يدخل طبيب اسنان اشرف ابو كليب مقتل الشاب مداهمة محلات تجارية ضبط مبالغ اعتقالات سيارات مخدرات الناصرة شجرة ميلاد اضاءة حفل سوق الميلاد تستعد استعدادات تلاسيميا نجاح عملية مستشفى الجليل الغربي عملية اول العالم بث مباشر دوري ابطال اوربا : بايرن بنفيكابث مباشر.دوري ابطال اوربادوابشة الطفل احمد يصل العاصمة مدريد اسبانيا لقاء رونالدو فريق دوما حرق عائلته يوم العطاء قرية طرعان مشاركة واسعة اهالي القرية رئيس المجلس عماد دحلة افتتاح محطة اطفاء جلولس منطقة خدمات احتفال طفلة رضيعة المغار قرية ابتلعت 10 اغوروت قطعة معدنية حادث دراجة هوائية اصابة فتى سيارة متوسطة طفيفة شرطة اسعاف مستشفى اطلاق نار سيارات بيت قنبلة قنبلتان هلع صوت قرية اعتقال شاب مشتبه
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com