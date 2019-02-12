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الجمعة في طرعان - الصلح على خلفية مقتل بشار نصار



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



جاءنا في بيان من الحاج كريّم الجاروشي رئيس لجنة الصلح القطرية اليوم الثلاثاء  :" تتشرف لجنة الصلح برئاسة الحاج كريّم الجاروشي بدعوتكم لحضور مراسيم عقد راية الصلح العشائري بين ابناء عائلة نصار  , وذلك يوم الجمعة 15/02/2019 في المسجد الشرقي في قرية طرعان بعد صلاة العصر.





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