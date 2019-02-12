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د. منصور عباس : نحن امام يومين حاسمين لمصير المشتركة



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قال د. منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة، نائب رئيس الحركة الإسلامية  :" ما زال موقفنا ثابتا وبوصلتها واضحة، القائمة الواحدة المشتركة لجميع القوائم الحزبية هي الخيار الأفضل لشعبنا ومجتمعنا العربي، في مواجهة اليمين المتطرف بفاشيته وعنصريته، وهي الرد الحقيقي على عمليات هدم البيوت. وكل جهودنا وحواراتنا منذ شهرين تنصب في تحقيق هذا الهدف. 

نحن امام يومين حاسمين بالنسبة لمصير المشتركة، وندعو الجميع الى تحمل المسؤولية وتغليب المصلحة العامة لمجتمعنا العربي على الحسابات الحزبية والشخصية.


على من يفرض علينا التشرذم والانشقاق، أن يعلم أنه يحقق أهداف نتياهو وليبرمان وبينت، ضد وجودنا وحقوقنا، ويسهل عودتهم لإكمال ما بدؤوه منذ عشر سنين. 


نثمن موقف لجنة رؤساء المجالس التي حسمت أمرها وانحازت الى الموقف الوحدوي المبدئي المسؤول الذي يمثل هموم وتطلعات شعبنا ومجتمعنا.




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