أجهزة, للّياقة, البدنيّة, في, ساحات, المدارس,

قال شموئيل ابواب مدير عام وزارة التربية والتعليم :" أجهزة اللّياقة البدنيّة سيتم وضعها في المدارس الشّاملة (السّابع-الثّاني عشر )في المدارس الإعداديّة والثّانويّة .ستقوم الوزارة بنشر"صوت ينادي " في الفترة القريبة كي يتسنّى للمؤسّسات التّعليميّة تقديم الطلبات ووفق ذلك يتم تزويد المدارس بهذه الأجهزة حسب المعايير المهنيّة المتّبعة.تكلفة الأجهزة لكل مدرسة تقدّر ب -200ألف شاقل.سيتم وضع الأجهزة في مكان مظلّل وسيتم إنارة المكان بهدف إتاحة المجال أمام الطلاب إستعمال هذه الأجهزة ساعات بعد الظهر.في كل عام سيتم وضع أجهزة ب- 50مؤسّسة تعليميّة .