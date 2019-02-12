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أجهزة للّياقة البدنيّة في ساحات المدارس



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قال شموئيل ابواب مدير عام وزارة التربية والتعليم :"  أجهزة اللّياقة البدنيّة سيتم وضعها في المدارس الشّاملة (السّابع-الثّاني عشر  )في المدارس الإعداديّة والثّانويّة .

ستقوم الوزارة بنشر"صوت ينادي  " في الفترة القريبة كي يتسنّى للمؤسّسات التّعليميّة تقديم الطلبات ووفق ذلك يتم تزويد المدارس بهذه الأجهزة حسب المعايير المهنيّة المتّبعة.

تكلفة الأجهزة لكل مدرسة تقدّر ب -200ألف شاقل.

سيتم وضع الأجهزة في مكان مظلّل وسيتم إنارة المكان بهدف إتاحة المجال أمام الطلاب إستعمال هذه الأجهزة ساعات بعد الظهر.

في كل عام سيتم وضع أجهزة ب- 50مؤسّسة تعليميّة .




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