مقتل, 17, شخصا, على, الأقل, في, حريق, شب, في, فندق, بنيودلهي,

لقي 17 شخصا على الأقل مصرعهم في حريق شب في فندق "أربيت بالاس" في العاصمة الهندية نيودلهي، اليوم الثلاثاء.

ووفقا لوسائل إعلام هندية فإن الحريق اندلع فجر اليوم، في الفندق المتكون من 3 طوابق، وقد تمكن رجال الإنقاذ من إجلاء 34 شخصا.