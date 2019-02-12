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انفجار خط غاز في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية
2019-02-12 09:17:39
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انفجار خط غاز في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية
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