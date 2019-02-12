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السعودية: لا صحة لشائعة وفاة أمير مكة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 نفت السلطات السعودية صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن وفاة أمير منطقة مكة المكرمة ومستشار العاهل السعودي، خالد الفيصل.



وأكد المتحدث باسم إمارة منطقة مكة المكرمة، سلطان الدوسري، في بيان صدر عنه، "عدم صحة الأخبار المتداولة حول وفاة... الأمير خالد".


وأشار البيان إلى أن الأمير الفيصل "يتمتع بإجازته الخاصة خلال هذه الأيام، وينتظر أن تنتهي ليباشر عمله خلال الأسبوعين القادمين".


ويأتي هذا البيان تعليقا على تقارير عدة نشرت على صفحات إخبارية في مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عن وفاة أمير منطقة مكة.




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