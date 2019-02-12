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أطعمة سحرية تحميك من هشاشة العظام



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 تصيب هشاشة العظام أكثر من مليوني شخص سنويا، وتعد من الأمراض التي تغير حياة الإنسان بشكل كبير نظرا لطبيعتها القاسية، إلا أن هناك الكثير من الخطوات التي يمكن للمرء تطبيقها كعلاج وقائي، أهمها تناول أطعمة معينة تساعد في تقوية وحماية الجسم.



البروكولي:


بالرغم من أن البروكولي يعد من الأطعمة التي لا يستسيغها الكثير من الناس، خاصة الأطفال، فإنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة، كوجود مستويات عالية من المغنيسيوم، وفيتامين ك، وحمض الفوليك، وفيتامين ب 6، والكالسيوم، وهي مكونات حاسمة لبناء العظام ومنحها القوة.


الخس:


يضم الخس 3 من العناصر الغذائية الأساسية لتحسين قوة العظام، وهي الكالسيوم، والبورون، وفيتامين ك.


السبانخ:


ينصح خبراء التغذية بتناول أوراق السبانخ الطازجة مع وجبة رئيسية كونها تساعد في تقوية العظام بشكل كبير، كما أن إضافة الليمون إلى هذا الطبق يحسن طعمه ويساعد في امتصاص الجسم للعناصر الغذائية.


ويحتوي السبانخ على كميات كبيرة من فيتامين ك، والفولات، ومستويات كبيرة من فيتامين ب 6، والكالسيوم، والمغنيسيوم.


الشاي الأخضر:


يحتوي هذا المشروب الصحي على العديد من العناصر المطلوبة لتعزيز بنية العظام وقوتها، فقط تأكد من أنك لا تستهلك الشاي الأخضر الذي يحتوي على السكر، والذي يتم تقديمه في المقاهي، لأن وضع الكثير من السكر في الشاي الأخضر يمكن أن يسبب مجموعة من المشاكل المختلفة.


البقدونس:


وضع القليل من البقدونس على طعامك يؤثر بشكل كبير على الطعم والفائدة، فبإضافة بضعة أونصات منه إلى طبقك، ستقوم بامتصاص المزيد من فيتامينات K1 وK2 التي تعمل على تنشيط "الأوستيوكالسين"، وهو البروتين اللازم لتحسين نمو العظام وقوتها.


الشوفان:


يحتوي الشوفان على فيتامينات بي وإي، ومعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والزنك والحديد، كما تكثر فيه الكيماويات النباتية مثل الغلوكان والأفنانتراميدات.


 الليمون:


يحسن المحتوى المرتفع من فيتامين سي في الليمون، من امتصاص الجسم للكالسيوم، لذلك لا تتردد في وضع أكثر من بضعة قطرات من عصير الفاكهة الحمضي على طعامك.


الكرنب (الملفوف):


يحتوي الكرنب على مستويات عالية من فيتامين ك وفيتامين ب 6 وفيتامين سي حمض الفوليك. ويساعد تناول وجبة صحية من الملفوف، سواء مطهية على البخار أو طازجة، عظامك على مكافحة ترقق العظام التي قد يظهر لاحقا.


البازلاء:


تحتوى حبوب البازلاء الخضراء على فيتامين ك، مما ينشط "الأوستيوكالسين" ويساعد على زيادة امتصاص الكالسيوم في عظامك. وفي حال كانت البازلاء "خارج الموسم"، فلا تقلق، إذ تحتوي البازلاء المجمدة على نفس العناصر المهمة لمكافحة هشاشة العظام.


الحليب:


محتويات الكالسيوم وفيتامين "د" الموجودة في الحليب ومنتجات الألبان، بمثابة "السحر" وراء خصائص بناء العظام.


إذا كان ذلك ممكنا، ابحث عن منتجات الألبان المدعمة بفيتامين دي للحصول على "دفعة إضافية" تساعدك في الحفاظ على صحة العظام ونموها.


أما إذا كان الشخص يعاني من "اللاكتوز"، فيمكن اللجوء للحليب النباتي مثل حليب الصويا أو حليب اللوز، كونها بدائل ممتازة للحليب الحيواني.




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