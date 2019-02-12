لاعب, أرسنال, الويلزي, رامسي, إلى, يوفنتوس, بعقد, حر,

أعلن فريق يوفنتوس متصدر وحامل لقب الدوري الإيطالي في الأعوام السبعة الأخيرة أن لاعب أرسنال الويلزي الدولي آرون رامسي وقع عقدا لمدة أربعة أعوام سينضم بموجبه إلى صفوفه في الأول من يوليو المقبل.

وقال النادي الإيطالي في بيان صدر الاثنين أن "إلى جانب كونه لاعبا مهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، سيجلب رامسي خبرته التي اكتسبها على الصعيد الأوروبي".في المقابل ودع رامسي جماهير أرسنال في رسالة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيها "لقد رحبتم بي عندما كنت مراهقا وكنتم إلى جانبي في الفترات الجيدة والصعبة التي مررت بها مع هذا النادي. بقلب حزين أودعكم بعد 11 عاما لا تصدق في شمال لندن. شكرا".وسيصل ابن الـ 28 عاما إلى إيطاليا في الأول من يوليو المقبل مع نهاية عقده مع أرسنال في 30 يونيو، وسيبقى في صفوف السيدة العجوز حتى 30 يونيو 2023.