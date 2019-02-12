تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-13 20:36:15 بحث سبل التعاون البيئي بين مياهكم ووزارة البيئة في لواء الشمال |  2019-02-13 20:31:11 الناصرة:فرقة الايقاع من مدرسة القسطل يقدمون عرضاً رائعاً في البلدية |  2019-02-13 20:27:13 الشرطة تفك رموز جريمة مقتل سليم جبارين من مدينة ام الفحم |  2019-02-13 20:23:38 السعودية تدعم السلطة الفلسطينية بـ60 مليون دولار |  2019-02-13 17:55:20 عيلوط: اصابة متوسطة لفتى (15 عاما) اثر تعرضه للطعن |  2019-02-13 15:50:12 الاتحاد الأوروبي يدرج السعودية على القائمة السوداء في غسل الأموال وتمويل الإرهاب |  2019-02-13 15:50:36 الموافقة على تعديل قانون مصادرة أموال قادة "نظام صدام" |  2019-02-13 15:50:19 للمرة الأولى في التاريخ.. الدين العام الأمريكي يتجاوز 22 تريليون دولار |  2019-02-13 14:50:25 روحاني : نعيش ظروف حرب |  2019-02-13 14:50:18 الفصائل الفلسطينية تعجز عن تنسيق بيان ختامي لاجتماع موسكو |  2019-02-13 14:50:10 هيكل غامض لفتاة دُفنت "بوضعية غريبة" قرب هرم مصري! |  2019-02-13 14:50:25 اكتشاف ألفي نوع جديد من البكتيريا في أمعاء الإنسان |  2019-02-13 13:34:05 باقة الغربيّة: الشّروع في أعمال توسعة الشّارع الرّئيسيّ في المدينة‎ |  2019-02-13 13:25:16 ضبط سلاح وقنبلة هلع وذخيرة في محل تجاري بام الفحم |  2019-02-13 13:00:39 يوفنتوس يرسم خطة جديدة لضم محمد صلاح |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

عثر في جسمها على بقايا حشيش وماريحوانا - الرضيعة 9 شهور من الرينة تخرج من حالة الخطر وتحسن حالتها



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعلنت ادارة مستشفى هعيمك في العفولة صباح اليوم الثلاثاء ان الطفلة الرضيعة 9 شهور من قرية الرينة التي نقلت امس الى المستشفى بحالة خطيرة بعد ان عثر بجيمها على بقايا مخدرات , تحسنت حالتها الصحيبة وخرجت من مرحلة الخطر بعد تجاوب جسمها للمضادات .


وافيد وفاقا لما جاء في بيان المستشفى صباح اليوم ان الطفلة تحسنت وخرجت من مرحلة الخطر وانها تتعافى علما انها لا زالت تخضع للعلاج المكثف .

يشار الى ان الطفلة نقلت امس الى المستشفى الانجليزي في الناصرة اولا وبسبب خطورة حالتها تم تحويلها لمستشفى هعيمك في العفولة .

وكانت الشرطة اعلنت اعتقال والدها 21 عاما للتحقيق معه .


الصورة توضيحية 


خبار متعلقة






كلمات متعلقة

عثر, في, جسمها, على, بقايا, حشيش, وماريحوانا, -, الرضيعة, 9, شهور, من, الرينة, تخرج, من, حالة, الخطر, وتحسن, حالتها,
- حسناء أم الفحم

تابعونــا

بحث سبل التعاون البيئي بين مياهكم ووزارة البيئة في لواء الشمال بحث سبل التعاون البيئي بين مياهكم ووزارة البيئة في لواء الشمال 2019-02-13 | 20:36:15

عقدت ظهر اليوم الاربعاء في مكاتب ادارة اتحاد قرى الجليل الاسفل، مياهكم في كفركنا...

إشهار رواية عودة بشارات "المرحومة تمام مكحول" إشهار رواية عودة بشارات "المرحومة تمام مكحول" 2019-02-13 | 20:33:34

في أجواء أدبية دافئة، جرى هذا الأسبوع إشهار رواية الكاتب عودة بشارات "المرحومة...

الناصرة:فرقة الايقاع من مدرسة القسطل يقدمون عرضاً رائعاً في البلدية الناصرة:فرقة الايقاع من مدرسة القسطل يقدمون عرضاً رائعاً في البلدية 2019-02-13 | 20:31:11

قام طلاب من فرقة الايقاع في مدرسة القسطل الابتدائية اليوم الاربعاء 2019/2/13 بزيارة...

الشرطة تفك رموز جريمة مقتل سليم جبارين من مدينة ام الفحم الشرطة تفك رموز جريمة مقتل سليم جبارين من مدينة ام الفحم 2019-02-13 | 20:27:13

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: يمكننا الان ان ننشر...

عيلوط: اصابة متوسطة لفتى (15 عاما) اثر تعرضه للطعن عيلوط: اصابة متوسطة لفتى (15 عاما) اثر تعرضه للطعن 2019-02-13 | 17:55:20

تعرض فتى يبلغ من العمر (15 عاما) من بلدة عيلوط مساء اليوم الاربعاء للطعن اثر شجار...

باقة الغربيّة: الشّروع في أعمال توسعة الشّارع الرّئيسيّ في المدينة‎ باقة الغربيّة: الشّروع في أعمال توسعة الشّارع الرّئيسيّ في المدينة‎ 2019-02-13 | 13:34:05

باشرت طواقم العمل والصّيانة، خلال الأيّام القليلة الأخيرة، بالعمل على توسعة،...

ضبط سلاح وقنبلة هلع وذخيرة في محل تجاري بام الفحم ضبط سلاح وقنبلة هلع وذخيرة في محل تجاري بام الفحم 2019-02-13 | 13:25:16

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: تواصلاً لنشاط...

قائد الشرطة في لواء الشمال :الشرطة لم تحقق المرجو منها بشأن ظاهرة انتشار السلاح وهذا سيكون هدفنا للعام 2019 قائد الشرطة في لواء الشمال :الشرطة لم تحقق المرجو منها بشأن ظاهرة انتشار السلاح وهذا سيكون هدفنا للعام 2019 2019-02-13 | 12:10:43

عقد في مقر شرطة لواء الشمال صباح اليوم الاربعاء مؤتمر صحفي لقائد لواء الشمال...

اصابة حرجة لامرأة 70 عاما بحادث طرق قرب الزرازير اصابة حرجة لامرأة 70 عاما بحادث طرق قرب الزرازير 2019-02-13 | 12:07:05

اسفر حادث طرق مروع على شارع 77 قرب مفرق الزرازير بين 3 سيارات خصوصية ظهر اليوم...

اتفاق تحالف مبدئي بين الجبهة والحزب الديمقراطي العربي اتفاق تحالف مبدئي بين الجبهة والحزب الديمقراطي العربي 2019-02-13 | 11:48:53

توصلت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الديمقراطي العربي إلى اتفاق...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids نحف نجاة شخص باعجوبة تدحرج انزلاق شاحنة جمعية اور يروك أشعل فريق برشلونة المنافسة أكثر على لقب الدوري الإسباني بالسقوط للمباراة الرابعة على التوالي، حيث خسر أمام ضيفه فالنسيا بنتيجة 1-2 في المبارشجار احدى المدارس بلدة عرعرة الشرطة تتدخل مدرسة طلاب طالبين قنبلة على القاء جرة مجهولين مجهولون الشرطة تحقق دون اصابات قرية يركاجثة شابة عليها علامات اصابات عنف قرب منطقة وادي الحمام العثور شرطة خديجة ابو غزالة اخصائية اجتماعية ام الفحم اطلاق نار تظاهرة تضامن مقر شرطة ام الفحم اصابة شابين خلال مطاردة بوليسية شرطية كفر قرع دراجة نارية سائق خطيرة متسوطة مستشفى شرطة جلجولية حرق اطارات مواجهات حرق اطارات مدرسة أجيال الناصرة تحتفل احتفال تخريج الفوج السادس من طلاب الثواني عشر مجد الكروم . انقلاب سيارة حيان الطبي هطيرة متوسطة اصابتان حادث طرق حتراق حافلة اصابات دو شارع 6 قرب رهط محاولة فاشلة سطو مسلح فرع البريد قرية عرعره المثلث الشمالي الشرطة تحقق عيسى ابو القيعان اتهام ادنته حورة السجن 3 سنوات داعش سوريا احتراق بيت تخليص عالقين اصابات مدينة الناصرة اطفاء طابق خامس مصرع أمير ابو نصرة شاب 30 عاما رضيع عامان و خطيرة حي خلة امسيرة دراجات نارية ام الفحم بلدنا بخير مشاركة واسعة اهالي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com