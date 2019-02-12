عثر في جسمها على بقايا حشيش وماريحوانا - الرضيعة 9 شهور من الرينة تخرج من حالة الخطر وتحسن حالتها

اعلنت ادارة مستشفى هعيمك في العفولة صباح اليوم الثلاثاء ان الطفلة الرضيعة 9 شهور من قرية الرينة التي نقلت امس الى المستشفى بحالة خطيرة بعد ان عثر بجيمها على بقايا مخدرات , تحسنت حالتها الصحيبة وخرجت من مرحلة الخطر بعد تجاوب جسمها للمضادات .

وافيد وفاقا لما جاء في بيان المستشفى صباح اليوم ان الطفلة تحسنت وخرجت من مرحلة الخطر وانها تتعافى علما انها لا زالت تخضع للعلاج المكثف .يشار الى ان الطفلة نقلت امس الى المستشفى الانجليزي في الناصرة اولا وبسبب خطورة حالتها تم تحويلها لمستشفى هعيمك في العفولة .وكانت الشرطة اعلنت اعتقال والدها 21 عاما للتحقيق معه .الصورة توضيحية