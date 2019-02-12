الليلة - ثمن نهائي أبطال أوروبا - اليكم برنامج المباريات

تدور اليوم الثلاثاء وغدا الاربعاء الدفعة الاولى من مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وفق البرنامج التالي :الثلاثاء :روما - بورتومانشستر يونايتد - باريس سان جيرمانالاربعاء :توتنهام - بوروسيا دورتموندأياكس - ريال مدريد

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مبالغ خيالية في الدوري الأوروبي والأبطال! 2019-02-13 | 15:50:21 تعتبر بطولة دوري أبطال أوروبا من أنجح بطولات كرة القدم، لذا تقف العلامات التجارية...

التشكيلة المتوقعة لريال مدريد ضد أياكس أمستردام 2019-02-13 | 14:50:07 تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الأربعاء، صوب العاصمة...

يوفنتوس يرسم خطة جديدة لضم محمد صلاح 2019-02-13 | 13:00:39 يرسم نادي يوفنتوس الإيطالي، خطة جديدة، من أجل التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح،...

مدير يوفنتوس يبرئ رونالدو من سيناريو خيانة الريال 2019-02-13 | 12:00:55 أكد فابيو باراتيسي، المدير الرياضي ليوفنتوس، براءة البرتغالي كريستيانو رونالدو،...

مفاجأة.. نيمار رفض الانصياع لنصيحة طبيب برشلونة 2019-02-13 | 11:00:09 كشف تقرير صحفي إسباني، تفاصيل الزيارة التي قام بها البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم...

مبابي يعادل رقم الأساطير زيدان ورونالدو وكلوزه 2019-02-13 | 10:00:07 عادل مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، أرقام مواطنه زين الدين...

الليلة في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. أياكس والريال 2019-02-13 | 08:00:54 لن تكون مواجهة ريال مدريد الإسباني حامل اللقب مع مضيفه أياكس أمستردام الهولندي...

مبابي يقود سان جيرمان لإسقاط مانشستر يونايتد في أولد ترافورد 2019-02-13 | 00:10:37 استطاع باريس سان جيرمان، أن يحقق فوزا مهما على مانشستر يونايتد، بهدفين نظيفين، في...

نبأ سار ليوفنتوس قبل مواجهة أتلتيكو مدريد 2019-02-12 | 20:42:06 يستعد يوفنتوس لمواجهة نظيره أتلتيكو مدريد، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"...