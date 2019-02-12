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الليلة - ثمن نهائي أبطال أوروبا - اليكم برنامج المباريات



  |   وكالات   |   اضافة تعليق





تدور اليوم الثلاثاء وغدا الاربعاء الدفعة الاولى من مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وفق البرنامج التالي  :

الثلاثاء  :
 روما - بورتو

مانشستر يونايتد - باريس سان جيرمان

الاربعاء :

 توتنهام - بوروسيا دورتموند

أياكس - ريال مدريد




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