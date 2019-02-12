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باقة الغربية - العثور على جثة شاب من الضفة في مخزن



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



عثر صباح اليوم الثلاثاء على جثة شاب بالعشرينات من عمره من سكان منطقة الضفة الغربية في احد المخازن القريبة من مفرق الشبرة في مدينة باقة الغربية.


 وقد هرعت الى مكان الحادث سيارات الإسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء حيث حاول طاقمها انعاش الشاب الى ان محاولتهم باءت بالفشل وتم اقرار وفاته .


هذا وقد شرعت قوات الشرطة بالتحقيق .


الصورة توضيحية ..
باقة الغربية - العثور على جثة شاب من الضفة في مخزن




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