اعتقال, رجل, 50, عاما, من, الجليل, الغربي, بشبهة, القيام, باعمال, جنسية, بقريبته, لسنوات, منذ, ان, كانت, قاصرا, 9, سنوات,

اعتقلت الشرطة رجلا يبلغ من العمر 50 عاما من سكان الجليل الغربي بشبهة القيام باعمال مشينة وجنسية بحق قريبته لسنوات منذ ان كانت تبلغ من العمر 9 سنوات فقط .

وكانت الشرطة تلقت بلاغا عن الشبهات من قبل المشتكية وباشرت الشرطة التحقيق والذي كان سريا الى حين اعتقال المشتبه به في بيته قبل اسبوعين تقريبا ومنذ ذلك الحين تم تمديد فترة اعتقاله تباعا فيما سيتم اليوم تقديم تصريح مدعي عام بحقه .ومن المتوقع ان تتم خلال الايام القريبة تقديم لائحة اتهام بحق المشتبه به وطلب اعتقاله الى حين الانتهاء من الاجراءات القانونية بحقه.