تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-13 20:36:15 بحث سبل التعاون البيئي بين مياهكم ووزارة البيئة في لواء الشمال |  2019-02-13 20:31:11 الناصرة:فرقة الايقاع من مدرسة القسطل يقدمون عرضاً رائعاً في البلدية |  2019-02-13 20:27:13 الشرطة تفك رموز جريمة مقتل سليم جبارين من مدينة ام الفحم |  2019-02-13 20:23:38 السعودية تدعم السلطة الفلسطينية بـ60 مليون دولار |  2019-02-13 17:55:20 عيلوط: اصابة متوسطة لفتى (15 عاما) اثر تعرضه للطعن |  2019-02-13 15:50:12 الاتحاد الأوروبي يدرج السعودية على القائمة السوداء في غسل الأموال وتمويل الإرهاب |  2019-02-13 15:50:36 الموافقة على تعديل قانون مصادرة أموال قادة "نظام صدام" |  2019-02-13 15:50:19 للمرة الأولى في التاريخ.. الدين العام الأمريكي يتجاوز 22 تريليون دولار |  2019-02-13 14:50:25 روحاني : نعيش ظروف حرب |  2019-02-13 14:50:18 الفصائل الفلسطينية تعجز عن تنسيق بيان ختامي لاجتماع موسكو |  2019-02-13 14:50:10 هيكل غامض لفتاة دُفنت "بوضعية غريبة" قرب هرم مصري! |  2019-02-13 14:50:25 اكتشاف ألفي نوع جديد من البكتيريا في أمعاء الإنسان |  2019-02-13 13:34:05 باقة الغربيّة: الشّروع في أعمال توسعة الشّارع الرّئيسيّ في المدينة‎ |  2019-02-13 13:25:16 ضبط سلاح وقنبلة هلع وذخيرة في محل تجاري بام الفحم |  2019-02-13 13:00:39 يوفنتوس يرسم خطة جديدة لضم محمد صلاح |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اعتقال رجل 50 عاما من الجليل الغربي بشبهة القيام باعمال جنسية بقريبته لسنوات منذ ان كانت قاصرا 9 سنوات



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعتقلت الشرطة رجلا يبلغ من العمر 50 عاما من سكان الجليل الغربي بشبهة القيام باعمال مشينة وجنسية بحق قريبته لسنوات منذ ان كانت تبلغ من العمر 9 سنوات فقط .

وكانت الشرطة تلقت بلاغا عن الشبهات من قبل المشتكية وباشرت الشرطة التحقيق والذي كان سريا الى حين اعتقال المشتبه به في بيته قبل اسبوعين تقريبا ومنذ ذلك الحين تم تمديد فترة اعتقاله تباعا فيما سيتم اليوم تقديم تصريح مدعي عام بحقه .


ومن المتوقع ان تتم خلال الايام القريبة تقديم لائحة اتهام بحق المشتبه به وطلب اعتقاله الى حين الانتهاء من الاجراءات القانونية بحقه.
اعتقال رجل 50 عاما من الجليل الغربي بشبهة القيام باعمال جنسية بقريبته لسنوات منذ ان كانت قاصرا 9 سنوات




كلمات متعلقة

اعتقال, رجل, 50, عاما, من, الجليل, الغربي, بشبهة, القيام, باعمال, جنسية, بقريبته, لسنوات, منذ, ان, كانت, قاصرا, 9, سنوات,
- حسناء أم الفحم
- نعمه

تابعونــا

بحث سبل التعاون البيئي بين مياهكم ووزارة البيئة في لواء الشمال بحث سبل التعاون البيئي بين مياهكم ووزارة البيئة في لواء الشمال 2019-02-13 | 20:36:15

عقدت ظهر اليوم الاربعاء في مكاتب ادارة اتحاد قرى الجليل الاسفل، مياهكم في كفركنا...

إشهار رواية عودة بشارات "المرحومة تمام مكحول" إشهار رواية عودة بشارات "المرحومة تمام مكحول" 2019-02-13 | 20:33:34

في أجواء أدبية دافئة، جرى هذا الأسبوع إشهار رواية الكاتب عودة بشارات "المرحومة...

الناصرة:فرقة الايقاع من مدرسة القسطل يقدمون عرضاً رائعاً في البلدية الناصرة:فرقة الايقاع من مدرسة القسطل يقدمون عرضاً رائعاً في البلدية 2019-02-13 | 20:31:11

قام طلاب من فرقة الايقاع في مدرسة القسطل الابتدائية اليوم الاربعاء 2019/2/13 بزيارة...

الشرطة تفك رموز جريمة مقتل سليم جبارين من مدينة ام الفحم الشرطة تفك رموز جريمة مقتل سليم جبارين من مدينة ام الفحم 2019-02-13 | 20:27:13

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: يمكننا الان ان ننشر...

عيلوط: اصابة متوسطة لفتى (15 عاما) اثر تعرضه للطعن عيلوط: اصابة متوسطة لفتى (15 عاما) اثر تعرضه للطعن 2019-02-13 | 17:55:20

تعرض فتى يبلغ من العمر (15 عاما) من بلدة عيلوط مساء اليوم الاربعاء للطعن اثر شجار...

باقة الغربيّة: الشّروع في أعمال توسعة الشّارع الرّئيسيّ في المدينة‎ باقة الغربيّة: الشّروع في أعمال توسعة الشّارع الرّئيسيّ في المدينة‎ 2019-02-13 | 13:34:05

باشرت طواقم العمل والصّيانة، خلال الأيّام القليلة الأخيرة، بالعمل على توسعة،...

ضبط سلاح وقنبلة هلع وذخيرة في محل تجاري بام الفحم ضبط سلاح وقنبلة هلع وذخيرة في محل تجاري بام الفحم 2019-02-13 | 13:25:16

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: تواصلاً لنشاط...

قائد الشرطة في لواء الشمال :الشرطة لم تحقق المرجو منها بشأن ظاهرة انتشار السلاح وهذا سيكون هدفنا للعام 2019 قائد الشرطة في لواء الشمال :الشرطة لم تحقق المرجو منها بشأن ظاهرة انتشار السلاح وهذا سيكون هدفنا للعام 2019 2019-02-13 | 12:10:43

عقد في مقر شرطة لواء الشمال صباح اليوم الاربعاء مؤتمر صحفي لقائد لواء الشمال...

اصابة حرجة لامرأة 70 عاما بحادث طرق قرب الزرازير اصابة حرجة لامرأة 70 عاما بحادث طرق قرب الزرازير 2019-02-13 | 12:07:05

اسفر حادث طرق مروع على شارع 77 قرب مفرق الزرازير بين 3 سيارات خصوصية ظهر اليوم...

اتفاق تحالف مبدئي بين الجبهة والحزب الديمقراطي العربي اتفاق تحالف مبدئي بين الجبهة والحزب الديمقراطي العربي 2019-02-13 | 11:48:53

توصلت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الديمقراطي العربي إلى اتفاق...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حريق اخلاء مدرسة مستوطنة منطقة مفتوحة اشواك هضبة الجولان ام الحيران جنازة اشلهيد ابو القيعان يعقوب المربي مشاركة واسعة حريق مخزن اطارات منطقة صناعية حيفا مدينة اطفاء اخماد نار نيرانالناصرة رجل علق تحت سيارة كراج المنطقة الصناعية محمود واكد تمديد اعتقال سائق الشاحنة الحادث الدامي قرب الفريديس مصرع تحت تأثر المخدرات يافا اولجا اينجي نعيم طفلة سكان حيفا كفر كنا اصابة شاب الرأس مروحية نقله للمستشفى شجار بين شابين ملحمة اطلاق نار اصابة 3 اشخاص اصابات متفاوته شرطة اسعاف متوسطة طفيفة تحقيق يافة الناصرة اعتداء على لاعبي شبيبة ابناء الطيبة كفار يونا مباراة جمهور الموت للعربعامل اصابة ام الفحم سقط سقوط مظاهرة عنف جريمة الطيرة سهى منصور قتل اطلاق نار شعارات رفع بلدية حادث طرق مروع انقلاب سيارة اصابة متوسطة طفيفة شرطة اسعاف مستشفى نهاريا محل اطارات تصليح احتراق عبلين اطفاء شرطة محطة وقود مصرع سعيد سلايمه عامل عربي القدس حادث عمل سقط ارتفاع 5 طوابق ورشة بناء معليه ادوميم شرطة اسعاف سائق الشاحنة الدامي الفريديس مصرع يافا عائلة حيفا مفرق المحكمة تصريح مدعي اراب ايدول من سيتأهل مرحلة البث المباشر مشاركة فلسطينيي الداخل
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com