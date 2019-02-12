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إنقاذ بيت في اللد من الهدم والاخلاء قبل يوم واحد من موعد هدمه!



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بعد معركة قضائية طويلة في محكمة الصلح والمركزية والمحكمة العليا استطاع المحامي قيس يوسف ناصر الحصول على امر قضائي يمنع دائرة اراضي أسرائيل من هدم واخلاء منزل المواطن شاهر ابو عليان من مدينة اللد، وذلك قبل يوم واحد من موعد امر الهدم والذي حضرت دائرة اراضي اسرائيل لتنفيذه اليوم الاثنين صباحا. وقد عاشت العائلة في الايام الاخيرة حالة من الرعب والقلق تحسبا لتنفيذ الهدم اليوم الاثنين، حتى حصل المحامي قيس ناصر بعد جهود قضائية مضنية امس الأحد على قرار من المحكمة المركزية يعلق الهدم الى ان تبت المحكمة المركزية بشكل نهائي في القضية.


وقد صدر قرار التجميد بعد ان بيّن المحامي قيس ناصر للمحكمة الظروف الشخصية القاسية للعائلة وان تنفيذ الهدم يعني تهجير عائلة بكاملها الى الشارع وحين لا تملك العائلة اي سكن بديل، كما اثبت ان قرار دائرة اسرائيل هدم المنزل وعدم تنظيم ملكية صاحب المنزل على الارض يستند الى معلومات ومقاييس خاطئة وغير قانونية. 


الى هذا يناشد صاحب المنزل المواطن شاهر ابو عليان  كل الجهات الشعبية والرسمية في اللد وقطريا ومنهم اعضاء بلدية اللد العرب واعضاء الكنيست العرب مساعدته عاجلا امام المسؤولين في دائرة اراضي اسرائيل من اجل تنظيم ملكيته للارض وابطال امر الهدم والاخلاء كليا.




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