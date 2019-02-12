القدس - مقتل الفتى وسام علي العباسي 15 عاما طعنا واصابة والده خلال شجار في حي رأس العامود

فيما اصيب والده بجراح بالغةالخطورة وتم نقله الى المستشفى لاستكمال علاجه .الشرطة اعتقلت 6 اشخاص من المتورطين في الشجار

لقي الفتى وسام علي العباسي 15 عاما مصرعه بعد منتصف الليلة الماضية جراء تعرضه للطعن خلال شجار في حي رأس العامود بمدينة القدس

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