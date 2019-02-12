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القدس - مقتل الفتى وسام علي العباسي 15 عاما طعنا واصابة والده خلال شجار في حي رأس العامود



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقي  الفتى وسام علي العباسي 15 عاما مصرعه بعد منتصف الليلة الماضية جراء تعرضه للطعن خلال شجار في حي رأس العامود بمدينة القدس


فيما اصيب والده بجراح بالغةالخطورة وتم نقله الى المستشفى لاستكمال علاجه .

الشرطة اعتقلت 6 اشخاص من المتورطين في الشجار 




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