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نتنياهو لإيران: إذا هاجمتم تل أبيب أو حيفا ستكون ذكرى ثورتكم هذه الأخيرة التي تحتفلون بها



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن هذه الذكرى لانتصار الثورة الإسلامية ستكون الأخيرة التي تحتفل بها إيران في حال إقدامها على مهاجمة تل أبيب أو حيفا.



وقال نتنياهو، في كلمة مقتضبة ألقاها الاثنين، تعليقا على وعد الحرس الثوري الإيراني بـ"محو تل أبيب وحيفا" في حال اعتداء الولايات المتحدة على إيران: "لا أتجاهل التهديدات التي يطلقها النظام الإيراني ولكنني لا أتأثر بها".

وأضاف نتنياهو مشددا: "إذا ارتكب هذا النظام الخطأ الفادح وحاول تدمير تل أبيب وحيفا فإنه لن ينجح في ذلك، وهذه الذكرى ستكون الأخيرة التي يحتفل بها. عليه أن يأخذ ذلك بعين الاعتبار".




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