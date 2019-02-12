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اصابات خطيرة في شجار عائلي شرقي القدس



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أن شجار عائلي كبير وقع مساء الاثنين شرقي القدس , اسفر عن اصابة 6 اشخاص بجراح بينهم اصابة حرجة .


يشار الى أن الشجار وقع في منطقة باب العامود بين عائلات عربية .
اصابات خطيرة في شجار عائلي شرقي القدس




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