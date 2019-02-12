اصابات, خطيرة, في, شجار, عائلي, شرقي, القدس,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أن شجار عائلي كبير وقع مساء الاثنين شرقي القدس , اسفر عن اصابة 6 اشخاص بجراح بينهم اصابة حرجة .

يشار الى أن الشجار وقع في منطقة باب العامود بين عائلات عربية .