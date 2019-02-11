تعادل, سلبي, بين, اتحاد, ابناء, سخنين, ومكابي, تل, ابيب, في, مباراة, اقطاب,

كلمات متعلقةتعادل, سلبي, بين, اتحاد, ابناء, سخنين, ومكابي, تل, ابيب, في, مباراة, اقطاب,
يخرج فريق الدرجة العليا اتحاد ابناء سخنين مساء اليوم الاحد لمباراة صعبة أمام فريق...
مني فريق الدرجة العليا اتحاد ابناء سخنين بخسارة بيتية قاسية امام فريق مكابي بيتح...
حافظ فريق هبوعيل ام الفحم على صدارته لدوري الدرجة الاولى المنطقة الشمالية، وذلك...
مني فريق اتحاد ابناء سخنين امام فريق هبوعيل الخضيرة بالنتيجة 2-1 في مباراة خارجية...
بعد جلسة مغلقة بين ادارة فريق هبوعيل ام الفحم واللاعب معمر قراقرة قد قررت الادارة...
استطاع فريق بيتار القدس ان يقتنص نقطة ثمينة من فريق ابناء سخنين بمباراته البيتية...
يستضيف فريق اتحاد ابناء سخنين مساء اليوم السبت فريق بيتار القدس على ارض استاد...
لاعب هبوعيل عرابة شباب في كرة الطائرة جابر سامي محمود بدارنه خربوش رقم 11 في...
حقق فريق هبوعيل ام الفحم فوزاً عريضاً على عيروني طبريا باربعة اهداف مقابل هدف، في...
حقق فريق اتحاد ابناء سخنين فوزا خارجيا مهما على فريق بني يهودا تل ابيب بالنتيجة 1-0...
وأتمنى أن تكون بداية موفقة للنهاية -