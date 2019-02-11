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تعادل سلبي بين اتحاد ابناء سخنين ومكابي تل ابيب في مباراة اقطاب



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استطاع متذيل لائحة الدرجة العليا لكرة القدم اتحاد ابناء سخنين من اقتناص نقطة ثمينة من متصدر الدوري مكابي تل ابيب في مباراة اقطاب جرت على استاد الدوحة في سخنين مساء اليوم الاثنين بدون جمهور بسبب عقاب على الفريق السخنيني .


المباراة كانت من طرف واحد لصالح الضيوف , لكن الفريق السخنيني لعب بطريقة دفاعية رائعة وحافظ على شباك نظيفة وحاول خطف هدف الفوز بالهجمات المرتده دون جدوى .

تعادل سلبي بين اتحاد ابناء سخنين ومكابي تل ابيب في مباراة اقطاب




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- حسناء أم الفحم

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