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اعتقال شاب من الشيخ دنون بعد العثور على مسدس



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال :"خلال تفتيش منزل في بلدة الشيخ دنون تم العثور على مسدس وذخيرة ".


الشرطة اعتقلت شاب 19 عاماً بشبهة حيازته المسدس حيث كان قد اخبأه في المنزل .
اعتقال شاب من الشيخ دنون بعد العثور على مسدس




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