اعتقال, شاب, من, الشيخ, دنون, بعد, العثور, على, مسدس,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال :"خلال تفتيش منزل في بلدة الشيخ دنون تم العثور على مسدس وذخيرة ".

الشرطة اعتقلت شاب 19 عاماً بشبهة حيازته المسدس حيث كان قد اخبأه في المنزل .