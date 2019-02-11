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النائب إيتسيك شمولي يحل في المرتبة الاولى في قائمة مرشحي حزب العمل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تشير نتائج الانتخابات التمهيدية اتي جرت في حزب العمل اليوم الى فوز النائب العمالي ايتسيك شمولي في المرتبة الأولى تليه ستاف شافير فشيلي يحيموفيتش فيما يحل رابعا عمير بيرتس  وقد أغلقت قبل حوالي الساعة مراكز الاقتراع وتشير اخر البيانات الى أن نسبة التصويت تجاوزت 56% من أصحاب حق لاقتراع.



الانتخابات في حزب العمل 
ويشار الى ان استطلاعات الراي العام الاخيرة تبين بان عدد المقاعد التي سيحصل عليها هذا الحزب العريق تتراوح ما بين 5 و 7 مقاعد علما بانه قد حصل في الانتخابات الاخيرة على 24 مقعدا .  ويعتبر فوز شمولي وشافير تغييرا للحرس القديم ودخول الجيل الصاعد الصفوف الامامية . ويذكر ان رئيس الحزب هو افي غباي الذي تغلب في السباق على كل من شيلي يحيموفيتس وايتان كابل وعمير بيريتس .
النائب إيتسيك شمولي يحل في المرتبة الاولى في قائمة مرشحي حزب العمل




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