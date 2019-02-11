العثور, على, بقايا, مخدرات, في, جسم, رضيعة, من, الرينة, وحالتها, خطيرة,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال , ان رضيعة 9 شهور من الرينة وصلت الى مستشفى الناصرة الانجليزي بحاله خطيرة , بعد فحوصات اولية تم العثور على بقايا مخدرات في جسمها .

الشرطة باشرت التحقيق على الفور واعتقلت والدها (21عاماً) , بسبب تدهور حالتها الصحية تم نقل الرضيعة الى مستشفى العفولة لاستكمال العلاج .