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مزارعو البطوف يلتقون ممثلي وزارة الزراعة بعد غرق السهل بسبب الامطار



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



التقى مساء الاثنين مزارعي سهل البطوف من عرابة وسخنين بممثلي وزارة الزراعة بعد مطالبات عديدة من المزارعين لايجاد حلول لمشاكل المزارعين في سهل البطوف بعد غرق محاصيلهم الزراعية الشتوية.


حضر ممثل عن سلطة تصريف المياه ووزارة الزراعة وقد استمعوا لمعاناة المزارعين المستمرة وخاصة مخطط ابقاء البطوف محمية طبيعية وعدم السماح ببناء منطرة وتصريف مياه الشتاء وقد اكد الطرفان على اهمية الاستمرار بايجاد حلول من خلال اجتماع للطرفين من لجان الزراعة في كل من عرابة وسخنين  للوصول لتعويض المزارعين لمحصول الشتوي الذي تعرض للغرق وحل كل المشاكل المتعلقة على ان يقوم المزارعين بتامين مزروعاتهم من الكوارث الطبيعية والحيوانية.




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