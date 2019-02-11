زوج مستحضرات رائدين في علبة مميزة فقط بـ - 129 شيكل!

بمناسبة "عيد الحب" تُقدم شركة التجميل "ال ماكياج" 3 عُلب ثنائية المستحضرات من بين المجموعات الرائدة بسعر خاص وهو 129 شيكل للمستحضرين (بدلاً من 218-258 شيكل).العلب متوفرة بتصميم فاخر بالوان اسود/ ابيض/ فضي مع جمل مطبوعة على العلب.1. عُلبة للعيون تشمل مسكارا BLACK SWAN + آيلاينر.2. عُلبة للحواجب تشمل قلم حواجب + مسكارا حواجب.3. عُلبة للشفاه تشمل أحمر شفاه كلاسي + قلم تحديد شفاه.متوفرة في 40 فرع لشركة IL MAKIAGE في البلاد من بينها "بيچ فاشن - الناصرة"