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هدية جمالية لـ"عيد الحب" من ماركة التجميل IL MAKIAGE: POWER COUPLES



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زوج مستحضرات رائدين في علبة مميزة فقط بـ - 129 شيكل!


بمناسبة "عيد الحب" تُقدم شركة التجميل "ال ماكياج" 3 عُلب ثنائية المستحضرات من بين المجموعات الرائدة بسعر خاص وهو 129 شيكل للمستحضرين (بدلاً من 218-258 شيكل). 

العلب متوفرة بتصميم فاخر بالوان اسود/ ابيض/ فضي مع جمل مطبوعة على العلب. 

1. عُلبة للعيون تشمل مسكارا BLACK SWAN + آيلاينر.

2. عُلبة للحواجب تشمل قلم حواجب + مسكارا حواجب.

3. عُلبة للشفاه تشمل أحمر شفاه كلاسي + قلم تحديد شفاه.

متوفرة في 40 فرع لشركة IL MAKIAGE في البلاد من بينها "بيچ فاشن - الناصرة"




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