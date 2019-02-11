موسكو:, أمن, إسرائيل, له, أهمية, قصوى, لنا, ولكن, ضرباتها, الجوية, ضد, سوريا, غير, شرعية,

اعتبر نائب وزير خارجية روسيا، سيرغي ريابكوف، أن الغارات الإسرائيلية التي تستهدف أراضي سوريا غير مشروعة ولا أساس لها، على الرغم من أن أمن إسرائيل قضية بالغة الأهمية بالنسبة لموسكو.وقال ريابكوف للصحفيين اليوم الاثنين: "بالنسبة لنا، فإن أمن إسرائيل له أهمية قصوى. ولكن بعد أن أعلنت هذا، لا يمكنني أن أقول إن هجمات إسرائيل غير القانونية على أهداف في سوريا، بما في ذلك ضد أهداف مرتبطة بطريقة ما بإيران، هجمات مشروعة ومبررة".وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي:"لا ، نحن ندينهم، هذه غارات غير شرعية. لكن هذا لا يعني، مرة أخرى، أننا يجب ألا نهتم بأمن إسرائيل".وأوضح أن بيانا مماثلا بهذا الخصوص كان صدر عنه في وقت سابق لشبكة CNN التلفزيونية الأمريكية، تمّ تحويره"لأغراض خبيثة، وتعرض للتشويه من قبل عدد من وسائل الإعلام".