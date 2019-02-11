76, مليار, دولار, عائدات, السياحة, الصينية, في, عطلة, عيد, الربيع,

أظهرت بيانات أن عائدات السياحة الداخلية خلال عطلة رأس السنة الصينية، أو عيد الربيع، تجاوزت هذا العام الـ76 مليار دولار، وهو ما يفوق حجم الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول العربية.

وأوضحت وزارة الثقافة والسياحة الصينية، بحسب ما نقلته وكالة "شينخوا" أن عائدات السياحة الداخلية في الصين بلغت هذا العام 513.9 مليار يوان (نحو 76.21 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 8.2% عن العام السابق.ووفقا للوزارة، فقد تم تنفيذ 415 مليون رحلة في جميع أنحاء البلاد خلال العطلة التي استمرت أسبوعا واحد وانتهت يوم الأحد، بارتفاع بلغت نسبته 7.6% على أساس سنوي.وكانت الثقافة التقليدية واحدة من الوجهات المفضلة للمسافرين خلال العطلة، حيث أظهر مسح أجرته مؤسسة تابعة للوزارة أن نحو 40% من السياح زاروا المتاحف في رحلاتهم.وللمقارنة فقد بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان في عام 2017 نحو 70.78 مليار دولار، أما في تونس فهو 54.18 مليار دولار، فيما بلغ حجم اقتصاد لبنان في 2017ذلك العام 40 مليار دولار، وفقا لموقع "ستاتيستا" المتخصص في إحصاءات الاقتصاد العالمي.وفيما يلي ترتيب الدول العربية بحسب حجم الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017.