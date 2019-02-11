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سيرين عبد النور: تجاهل الناس السلبيين من حولك



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شاركت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ متابعيها مقولة أكّدت فيها أن الابتعاد عن الناس السلبيين يجعل الفرد يشعر بسلام داخلي أكبر.



وقالت على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "كلّما تجاهلت الناس السلبيين من حولك، كلّما شعرت بسلامٍ داخلي أكبر ".


من ناحية أخرى، كانت الممثلة المصرية نيللي كريم قد نشرت صورتها مع سيرين بعد أن التقيا في إحدى الحفلات، وأشادت بتمثيلها وجمالها ووصفتها بالعظيمة وقالت: "مع المرأة الجميلة والممثلة العظيمة سيرين عبد النور، سعيدة بلقائي بك حبيبتي، ومبروك على جائزتك تستحقينها".




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