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بمناسبة Valentine's Day شبكة Jakie O تقدم هدايا فاخرة!!



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بمناسبة اليوم الرومانسي في السنة Valentine's Day شبكة Jakie O تقدم تغليفة هدية فاخرة للمرأة: بـ 79 ش. فقط بشراء ساعة او قطعة مجوهرات من تشكيلة ماركات Jakie O Limited Edition.



تحتوي التغليفة على قطعة مجوهرات واحدة او ساعة من الماركات الرائدة في العالم:


مجوهرات Diamone Fire, Kimono, ساعات Juicy Couture, ساعات Bulova وساعات Furla. قلم وتظليلة للعينين من Sticky notes, M.A.C على شكل قلب, بطاقة معايدة, قسيمة للموقع بقيمة 50 ش. ومفاجآت أخرى..


 يجري التسهيل بين التواريخ 16.2.19-7 حسب شروط الحملة.
بمناسبة Valentine




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