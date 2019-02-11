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العثور على جثة شابة 30 عاما في معلوت ترشيحا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تحقق الشرطة في لواء الشمال بملابسات العثور على جثة شابة 30 عاما في ساحة بناية سكنية بمعلوت ترشيحا عصر اليوم الاثنين .



واستنفرت الشرطة الى مكان الحادث وباشرت التحقيق للتاكد من سبب الوفاة .




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