النجمة, التركية, مريم, أوزيرلي, تحتفل, بعيد, ميلاد, ابنتها,

احتفلت الفنانة التركية مريم أوزيرلي الشهيرة بـ«السلطانة هيام» بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة «لارا» التي اكملت عامها الخامس.

نجمة «حريم السلطان» حرصت على مشاركة محبيها بصور من أجواء عيد الميلاد، ظهرت فيها الفنانة التركية ترتدي فستان وردي أنيق ذو شق مثير، حيث نسقت إطلالتها مع طلّة ابنتها التي بدت ترتدي فستان منفوش براق من نفس لون فستان والدتها، وقد هنأت مريم ابنتها بتعليق كتبت فيه: «عيد ميلاد سعيد لأكبر حب في حياتي.. كل شئ أفعله لأجلك»، حيث تقلت الفنانة تهاني متابعيها، متمنيين لها ولابنتها حياة سعيدة وموفقة.يُذكر أن مريم أوزيرلي أنجبت ابنتها «لارا» فبراير 2014، من رجل الأعمال التركي جان التاش الذي ارتبطت معه بعلاقة حب انتهت بالفشل، بعد أن رفض الأخير الإنجاب منها، بل وطالبها بإجهاض جنينها، إلا أن النجمة التركية قررت الاحتفاظ به، وهربت من إسطنبول لتضع مولودتها في ألمانيا إلى جانب أسرتها التي منحت لارا اسمها لتصبح «لارا أوزيرلي».من ناحية أخرى، كان مسلسل «قطاع الطرق لن يحكموا العالم» في موسمه الثاني، آخر أعمال مريم أوزيرلي الدرامية، كما طُرح لها خلال الفترة الماضية، فيليمن هما «الطرف الآخر» أمام النجمين أوزجان دينيز واسلي أنفر، وفيلم «جنكيز رجائي» أمام الفنان كينان أميرزالي.مصادر صحفية كانت قد كشفت عن استعداد مريم أوزيرلي للمشاركة في الفيلم المصري «لص بغداد» أمام النجم المصري محمد إمام، وهو ما أكدته الفنانة خلال لقائها في برنامج «صاحبة السعادة» معربة عن موافقتها المبدئية للمشاركة في العمل، إلا أنها لم توقع عقد الفيلم بشكل رسمي، في الوقت الذي حرصت فيه على زيارة محمد إمام في كواليس تصوير الفيلم، واثنت على شخصيته، ووصفته بنقي القلب والطموح.