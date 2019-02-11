جاريث, بيل, مهدد, بالإيقاف, 10, مباريات,

أثار الويلزي جاريث بيل، نجم ريال مدريد، الكثير من الجدل عقب احتفاله ضد أتلتيكو في مباراة الديربي.

وكان بيل أحرز الهدف الثالث للميرنجي ضد أتلتيكو، السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب واندا متروبوليتانو ضمن منافسات الجولة الـ23 من الليجا، وانتهت بفوز الريال 3-1.وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن حركة ذراعي بيل أثناء الاحتفال بالهدف كانت غريبة، واعتبرتها جماهير أتلتيكو مدريد استفزازية.