بوفون, يثمن, دور, ثلاثي, يوفنتوس.., ويوجه, رسالة, لبوجبا,

شدد جيانلويجي بوفون، حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، على أهمية ثلاثي يوفنتوس الإيطالي، مؤكدًا أنه من الصعب استبدالهم.وقال بوفون، قائد يوفي السابق، في تصريح أبرزه موقع "كالتشيو ميركاتو": "بونوتشي وكيليني؟ بجانب بارزالي أيضًا، هم لاعبون مهمون للغاية بالنسبة ليوفنتوس، مدافعون رائعون وأيضًا قادة عظماء".وأضاف "بمجرد رحيلهم، سيكون من الصعب استبدالهم، لكن يوفنتوس يعرف كيف يعثر على لاعبين جيدين".وختم بوفون "بول بوجبا؟ إنه فتى رائع، عليه أن يبقى هادئًا".وسبق أن لعب بوفون مع بوجبا في يوفنتوس، كما يلتقيان غدا في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، كل مع فريقه الحالي، الإيطالي مع سان جيرمان، والفرنسي مع مانشستر يونايتد.