تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-13 20:36:15 بحث سبل التعاون البيئي بين مياهكم ووزارة البيئة في لواء الشمال |  2019-02-13 20:31:11 الناصرة:فرقة الايقاع من مدرسة القسطل يقدمون عرضاً رائعاً في البلدية |  2019-02-13 20:27:13 الشرطة تفك رموز جريمة مقتل سليم جبارين من مدينة ام الفحم |  2019-02-13 20:23:38 السعودية تدعم السلطة الفلسطينية بـ60 مليون دولار |  2019-02-13 17:55:20 عيلوط: اصابة متوسطة لفتى (15 عاما) اثر تعرضه للطعن |  2019-02-13 15:50:12 الاتحاد الأوروبي يدرج السعودية على القائمة السوداء في غسل الأموال وتمويل الإرهاب |  2019-02-13 15:50:36 الموافقة على تعديل قانون مصادرة أموال قادة "نظام صدام" |  2019-02-13 15:50:19 للمرة الأولى في التاريخ.. الدين العام الأمريكي يتجاوز 22 تريليون دولار |  2019-02-13 14:50:25 روحاني : نعيش ظروف حرب |  2019-02-13 14:50:18 الفصائل الفلسطينية تعجز عن تنسيق بيان ختامي لاجتماع موسكو |  2019-02-13 14:50:10 هيكل غامض لفتاة دُفنت "بوضعية غريبة" قرب هرم مصري! |  2019-02-13 14:50:25 اكتشاف ألفي نوع جديد من البكتيريا في أمعاء الإنسان |  2019-02-13 13:34:05 باقة الغربيّة: الشّروع في أعمال توسعة الشّارع الرّئيسيّ في المدينة‎ |  2019-02-13 13:25:16 ضبط سلاح وقنبلة هلع وذخيرة في محل تجاري بام الفحم |  2019-02-13 13:00:39 يوفنتوس يرسم خطة جديدة لضم محمد صلاح |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

بوفون يثمن دور ثلاثي يوفنتوس.. ويوجه رسالة لبوجبا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق




شدد جيانلويجي بوفون، حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، على أهمية ثلاثي يوفنتوس الإيطالي، مؤكدًا أنه من الصعب استبدالهم.

وقال بوفون، قائد يوفي السابق، في تصريح أبرزه موقع "كالتشيو ميركاتو": "بونوتشي وكيليني؟ بجانب بارزالي أيضًا، هم لاعبون مهمون للغاية بالنسبة ليوفنتوس، مدافعون رائعون وأيضًا قادة عظماء".


وأضاف "بمجرد رحيلهم، سيكون من الصعب استبدالهم، لكن يوفنتوس يعرف كيف يعثر على لاعبين جيدين".


وختم بوفون "بول بوجبا؟ إنه فتى رائع، عليه أن يبقى هادئًا".


وسبق أن لعب بوفون مع بوجبا في يوفنتوس، كما يلتقيان غدا في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، كل مع فريقه الحالي، الإيطالي مع سان جيرمان، والفرنسي مع مانشستر يونايتد. 




كلمات متعلقة

بوفون, يثمن, دور, ثلاثي, يوفنتوس.., ويوجه, رسالة, لبوجبا,

تابعونــا

مبالغ خيالية في الدوري الأوروبي والأبطال! مبالغ خيالية في الدوري الأوروبي والأبطال! 2019-02-13 | 15:50:21

تعتبر بطولة دوري أبطال أوروبا من أنجح بطولات كرة القدم، لذا تقف العلامات التجارية...

التشكيلة المتوقعة لريال مدريد ضد أياكس أمستردام التشكيلة المتوقعة لريال مدريد ضد أياكس أمستردام 2019-02-13 | 14:50:07

تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الأربعاء، صوب العاصمة...

يوفنتوس يرسم خطة جديدة لضم محمد صلاح يوفنتوس يرسم خطة جديدة لضم محمد صلاح 2019-02-13 | 13:00:39

يرسم نادي يوفنتوس الإيطالي، خطة جديدة، من أجل التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح،...

مدير يوفنتوس يبرئ رونالدو من سيناريو خيانة الريال مدير يوفنتوس يبرئ رونالدو من سيناريو خيانة الريال 2019-02-13 | 12:00:55

أكد فابيو باراتيسي، المدير الرياضي ليوفنتوس، براءة البرتغالي كريستيانو رونالدو،...

مفاجأة.. نيمار رفض الانصياع لنصيحة طبيب برشلونة مفاجأة.. نيمار رفض الانصياع لنصيحة طبيب برشلونة 2019-02-13 | 11:00:09

كشف تقرير صحفي إسباني، تفاصيل الزيارة التي قام بها البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم...

مبابي يعادل رقم الأساطير زيدان ورونالدو وكلوزه مبابي يعادل رقم الأساطير زيدان ورونالدو وكلوزه 2019-02-13 | 10:00:07

عادل مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، أرقام مواطنه زين الدين...

الليلة في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. أياكس والريال الليلة في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. أياكس والريال 2019-02-13 | 08:00:54

لن تكون مواجهة ريال مدريد الإسباني حامل اللقب مع مضيفه أياكس أمستردام الهولندي...

مبابي يقود سان جيرمان لإسقاط مانشستر يونايتد في أولد ترافورد مبابي يقود سان جيرمان لإسقاط مانشستر يونايتد في أولد ترافورد 2019-02-13 | 00:10:37

استطاع باريس سان جيرمان، أن يحقق فوزا مهما على مانشستر يونايتد، بهدفين نظيفين، في...

نبأ سار ليوفنتوس قبل مواجهة أتلتيكو مدريد نبأ سار ليوفنتوس قبل مواجهة أتلتيكو مدريد 2019-02-12 | 20:42:06

يستعد يوفنتوس لمواجهة نظيره أتلتيكو مدريد، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"...

مالكوم: شاهدت هدفي في الكلاسيكو 100 مرة مالكوم: شاهدت هدفي في الكلاسيكو 100 مرة 2019-02-12 | 15:50:15

أعرب البرازيلي مالكوم، لاعب برشلونة، عن سعادته بهز شباك الغريم التقليدي ريال...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids المنهل جت كرة السلة ارتقاء الى الدرجة القطرية الاتحاد العام انجازاطباء عرابة نجاح كوكبة طب عام امتحان الوزارة افراح عرابةحريق مكاتب بتسيلم حقوق الانسان القدس مدينة طاقم تحقيق اضرار النيران اطفاء اشتباه مطار حيفا احد المسافرين اخلاء جولة النقب قرى غير معترف بها اوضاع تهجير اقتلاع اعضاء قائمة مشتركة أثير خمايسي مبارك وفاة الشابة كفركناكرم مشعور الناصرة النصراوي لاعب ابناء هرتسليا كرة السلة الصنارة مكاتب منظمة مؤسسة بتسيليم القدس حريق تماس كهربائي اضرار جسيمة عبلين . دبورية حرق اطارات ضبط سلاح خيرة بيت تفتيش قلنسوة اعتقال شاب مشتبه شرطة مداهمة كهرباء انقطاع التيار فيضانات تخليص عالقين مركز البلاد الشرطة الانقاذ حادث طرق مفرق الحلزون قرب طمرة سيارة حافلة اصابة 15 شخصا بينهم اطفال قسم مبنى الشؤون الاجتماعية بلدية ام الفحم رصاص وابل شرطة تحقيق اضرار دون اصابات طرعان تستجيب اضراب عام شامل محلات تجارية مدارس طلاب مؤسسات المدرسة الثانوية شفاعمرو البلدية تخريج تحتفل فوج جديد طلابها اجواء مدينة احتفالية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com