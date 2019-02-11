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ترك خلفه زوجة ثاكل وطفلين - مجلس طلعة عارة يعلن الاضراب بعد مقتل الشاب محمد ابو زينة من سالم



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعلن مجلس طلعة عارة اليوم الاثنين عن اضراب حتى يوم الاربعاء في جميع مرافقث السلطة المحلية تنديدا بجريمة قتل الشاب محمد عبد الله ابو زينة 29 عاما صباح اليوم رميا بالرصاص امام بيته في قرية سالم .


وكان الشاب المرحوم اصيب بعيار ناري على مدخل بيته صباح اليوم وتوفي متأثرا بجراحه فيما لا زالت الشرطة تحفقق في ملابسات الجريمة التي هزت قرية سالم صباح اليوم .

يشار الى ان المرحوم ترك خلفه زوجة ثاكل وطفلين في بداية عمرهما.

والى ذلك فلم يحدد بعد موعد تشييع جثمان المرحوم الى مصواه الاخير .


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- حسناء أم الفحم

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