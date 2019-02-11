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Blend In Love



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اسفنجات ماكياج Milucca ذوات قصة مميزة, لخلق طلة ماكياج موحدة بلا بقع.



القصة المميزة للاسفنجات تساعد على دهن ماكياج ذي نسيج كريمي وسائلي, على أفضل وجه.


يمكن استعمال الاسفنجة رطبة او جافة, لدهن يمنح نهاية طبيعية بدون بقع وكتل.


حملة بمناسبة "ڤلانتاينز" 14.90 ش. فقط. خلال شهر شباط.


السعر: 34.90 ش.




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