Blend, In, Love,

القصة المميزة للاسفنجات تساعد على دهن ماكياج ذي نسيج كريمي وسائلي, على أفضل وجه.يمكن استعمال الاسفنجة رطبة او جافة, لدهن يمنح نهاية طبيعية بدون بقع وكتل.حملة بمناسبة "ڤلانتاينز" 14.90 ش. فقط. خلال شهر شباط.السعر: 34.90 ش.

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هدية جمالية لـ"عيد الحب" من ماركة التجميل IL MAKIAGE: POWER COUPLES 2019-02-11 | 18:57:08 زوج مستحضرات رائدين في علبة مميزة فقط بـ - 129 شيكل! بمناسبة "عيد الحب" تُقدم شركة...

محاضرة بعنوان " كاريزما" في مزراحي طفحوت كفر قاسم 2019-02-11 | 11:51:36 في إطار مشروع "نلتقي في مزراحي طفحوت"، استضاف فرع مزراحي طفحوت في كفر قاسم،...

نلتقي مع أشرف قرطام في محاضرة: "الهدية- كيف نحوّل الصعوبات الى هدايا!" 2019-02-11 | 11:47:41 في إطار المشروع المجتمعي "نلتقي في مزراحي طفحوت" الذي يتم ضمنه تنظيم نشاطات ممتعة...

مصممة الاكسسوار ياسمين نغرين تصمم مجموعة خاصة روز ڠولد "لعيد الحب" لماركة الأكسسوار الشهيرة "ميخال نغرين" Michal Negrin. 2019-02-07 | 19:09:07 مصممة الاكسسوار ياسمين نغرين تصمم مجموعة خاصة روز ڠولد "لعيد الحب" لماركة...

بنك مركنتيل يشارك في حفل توزيع حواسيب على أولاد في معالوت- ترشيحا 2019-02-07 | 15:40:14 في إطار نشاطات بنك مركنتيل الواسعة لصالح المجتمع، يشارك البنك، للسنة العاشرة على...

لئومي يطلق برنامج الميزات "جوديز"‎ 2019-02-07 | 12:57:57 أعلن لئومي عن إطلاق برنامج الائتمان الجديد لزبائن البنك – "لئومي جوديز"، حيث...

لئومي يطلق برنامج الميزات "جوديز"‎ 2019-02-07 | 12:57:57 أعلن لئومي عن إطلاق برنامج الائتمان الجديد لزبائن البنك – "لئومي جوديز"، حيث...

افتتاح مطعم لونا في بيج فاشين الناصرة بمشاركة واسعة 2019-02-06 | 21:59:20 افتتح مساء اليوم الاربعاء في مجمع بيج فاشين في مدينة الناصرة مطعم لونا , مطعم لونا...

تظليلات سائلة معدنية 2019-02-06 | 21:01:55 ماركة التجميل الإيطالية پوپا ميلانو Pupa تقدم مجموعة تظليلات بنسيج سائل خفيف بدون...