"لومونوسوف", يرصد, ظاهرة, فيزيائية, يجهلها, العلماء,

أعلن مدير معهد بحوث الفيزياء النووية في جامعة موسكو، ميخائيل باناسيوك، أن التلسكوب المثبت على القمر الصناعي الروسي "لومونوسوف" رصد "انفجارات" ضوئية في الغلاف الجوي.

وقال باناسيوك في تصريح لوكالة نوفوستي: "حصلنا بمساعدة التلسكوب الذي يعمل بالأشعة فوق البنفسجية على نتائج أكثر مما كنا نتوقع. ويبدو أننا نواجه ظواهر فيزيائية جديدة لا نعلم طبيعتها. فمثلا، خلال تحليق (لومونوسوف) على ارتفاع عشرات الكيلومترات، رصدنا عدة مرات (انفجارا) ضوئيا هائل القوة. في حين كان تحته كل شيء هادئا، فلا سحب ولا عواصف رعدية تسبب مثل هذه الانفجارات".وأضاف مدير المعهد موضحا، أن الغلاف الجوي للأرض يضيء برشقات من الأشعة فوق البنفسجية، بعضها معروف للعلماء، مثل البرق في طبقة الميزوسفير للغلاف الجوي. ولكن الأشعة الكونية التي رصدها التلسكوب المثبت على القمر "لومونوسوف" كانت ذات طاقة هائلة ومعقدة أكثر من المتوقع، لأن جو الأرض "ملوث" بومضات مختلفة.وأشار باناسيوك إلى أن هناك ومضات طبيعية وأخرى من صنع الإنسان، فمثلا التلسكوب يرصد أنوار المطارات والمدن وكذلك تأثير محطات البث الإذاعي في طبقات الجو العليا. وهذه "جميعها تعرقل عملنا في البحث عن آثار الدقائق الفضائية. ولكن تعلمنا كيفية تمييز الظواهر الطبيعية التي نبحث عنها".يذكر أن القمر الصناعي الروسي "لومونوسوف" أطلق إلى الفضاء عام 2016، ومهمته دراسة الضوء العابر في الطبقات العليا للغلاف الجوي للأرض، وخصائص إشعاع الغلاف المغناطيسي للأرض.