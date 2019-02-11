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مصرع سائق شاحنة فلسطيني بحادث طرق قرب عقربا



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لقي سائق شاحنة فلسطيني مصرعه ظهر اليوم قرب مفرق تبواح المتاخم لبلدة عقربة في الضفة الغربية ، جراء حادث تصادم مع سيارة إسرائيلية على طريق رقم 505. 


وأصيب سائق السيارة بجروح طفيفة. 




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