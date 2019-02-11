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أمل بوشوشة تفاجئ محبيها بصور لملامح ابنتها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



فاجأت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة محبيها، وتخلت عن محظورها في عدم الكشف عن ملامح ابنتها منذ ولادتها.



نجمة ستار أكاديمي نشرت صورة جديدة لابنتها الوحيدة «ليا»، وفي الوقت الذي لم تكشف فيه عن ملامحها كاملة، اكتفت بالكشف عن جزء كبير من وجهها، وكتبت معلقة عليها: «كل شئ في حياتي»، حيث توقع أغلب فانز الفنانة الجزائرية أن تكون ابنتها أقرب شبهاً لوالدها، واعتبروا هذه الصورة تمهيد من بوشوشة لنشر صورة كاملة لابنتها.


يُذكر أن أمل احتفلت بزفافها على رجل الأعمال اللبناني وليد عواضة أغسطس 2015 بعد قصة حب جمعتهما، وقد رُزق الزوجان بمولودتهما الأولى «ليا» أبريل 2017.


من ناحية أخرى، تنتظر أمل بوشوشة عرض مسلسلها الجديد «دولار» الذي تشارك في بطولته أمام ادل كرم، والعمل قصّة محمود إدريس، وسيناريو وحوار هشام هلال وحيدر الصفار، وإخراج سامر البرقاوي.




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