تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-13 20:36:15 بحث سبل التعاون البيئي بين مياهكم ووزارة البيئة في لواء الشمال |  2019-02-13 20:31:11 الناصرة:فرقة الايقاع من مدرسة القسطل يقدمون عرضاً رائعاً في البلدية |  2019-02-13 20:27:13 الشرطة تفك رموز جريمة مقتل سليم جبارين من مدينة ام الفحم |  2019-02-13 20:23:38 السعودية تدعم السلطة الفلسطينية بـ60 مليون دولار |  2019-02-13 17:55:20 عيلوط: اصابة متوسطة لفتى (15 عاما) اثر تعرضه للطعن |  2019-02-13 15:50:12 الاتحاد الأوروبي يدرج السعودية على القائمة السوداء في غسل الأموال وتمويل الإرهاب |  2019-02-13 15:50:36 الموافقة على تعديل قانون مصادرة أموال قادة "نظام صدام" |  2019-02-13 15:50:19 للمرة الأولى في التاريخ.. الدين العام الأمريكي يتجاوز 22 تريليون دولار |  2019-02-13 14:50:25 روحاني : نعيش ظروف حرب |  2019-02-13 14:50:18 الفصائل الفلسطينية تعجز عن تنسيق بيان ختامي لاجتماع موسكو |  2019-02-13 14:50:10 هيكل غامض لفتاة دُفنت "بوضعية غريبة" قرب هرم مصري! |  2019-02-13 14:50:25 اكتشاف ألفي نوع جديد من البكتيريا في أمعاء الإنسان |  2019-02-13 13:34:05 باقة الغربيّة: الشّروع في أعمال توسعة الشّارع الرّئيسيّ في المدينة‎ |  2019-02-13 13:25:16 ضبط سلاح وقنبلة هلع وذخيرة في محل تجاري بام الفحم |  2019-02-13 13:00:39 يوفنتوس يرسم خطة جديدة لضم محمد صلاح |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

بعد الانتفاضة الرائعة.. عين ريال مدريد على "إنجاز القرن"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعد بدايتهم السيئة هذا الموسم، عاد لاعبو ريال مدريد بقوة للمنافسة على الدوري الإسباني، بقيادة المدرب سانتياغو سولاري، الذي يضع الآن "إنجازا فريدا" نصب عينه.



وبعد فوزه على أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل واحد، السبت، عاد النادي الملكي مرة أخرى إلى تضييق الخناق على غريمه برشلونة المتصدر في سبورة الترتيب، حيث بات يطارده بفارق 6 نقاط فقط.


وينافس أبناء سولاري الآن على "الليغا"، إلى جانب دوري أبطال أوروبا، إذ سيخوضون، الخميس المقبل مباراة مهمة أمام أياكس أمستردام الهولندي، في دور الـ16، وكلهم أمل في تحقيق إنجاز غير مسبوق.


وتبدو أنظار ريال مدريد، ومدربه سانتياغو سولاري الذي قاد انتفاضة الفريق الأخيرة، مسلطة الآن على إحراز اللقب الأوروبي المرموق للمرة الرابعة على التوالي، مما سيشكل حدثا استثنائيا في تاريخ بطولة الأندية الأهم في العالم.


ومنذ فوز ريال مدريد بلقب البطولة الأوروبية 5 مرات متتالية بين 1956 و1960 مع بدء البطولة الأوروبية، نجح فريقان فقط في الفوز بالبطولة 3 مرات متتالية.


وحقق أياكس الهولندي هذا الإنجاز أعوام 1971 و1972 و1973، قبل أن يكرر بايرن ميونيخ الألماني الأمر نفسه أعوام 1974 و1975 و1976، بينما لم ينجح أي فريق طوال السنوات اللاحقة من الاحتفاظ باللقب 4 أعوام على التوالي.


ويبدو ريال مدريد قادرا "نظريا" على تحقيق ذلك بعدما سيطر على اللقب الأوروبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة.


وعن "إنجاز القرن"، قال سولاري، في تصريح نقله موقع "غول": "لا شيء مستحيل".



واعتبر المدير الفني الأرجنتيني أن "أياكس معروف جدا بتركيزه على اللاعبين الشباب واهتمامه بالخطط الهجومية".

تصوير afp




كلمات متعلقة

بعد, الانتفاضة, الرائعة.., عين, ريال, مدريد, على, "إنجاز, القرن",

تابعونــا

مبالغ خيالية في الدوري الأوروبي والأبطال! مبالغ خيالية في الدوري الأوروبي والأبطال! 2019-02-13 | 15:50:21

تعتبر بطولة دوري أبطال أوروبا من أنجح بطولات كرة القدم، لذا تقف العلامات التجارية...

التشكيلة المتوقعة لريال مدريد ضد أياكس أمستردام التشكيلة المتوقعة لريال مدريد ضد أياكس أمستردام 2019-02-13 | 14:50:07

تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الأربعاء، صوب العاصمة...

يوفنتوس يرسم خطة جديدة لضم محمد صلاح يوفنتوس يرسم خطة جديدة لضم محمد صلاح 2019-02-13 | 13:00:39

يرسم نادي يوفنتوس الإيطالي، خطة جديدة، من أجل التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح،...

مدير يوفنتوس يبرئ رونالدو من سيناريو خيانة الريال مدير يوفنتوس يبرئ رونالدو من سيناريو خيانة الريال 2019-02-13 | 12:00:55

أكد فابيو باراتيسي، المدير الرياضي ليوفنتوس، براءة البرتغالي كريستيانو رونالدو،...

مفاجأة.. نيمار رفض الانصياع لنصيحة طبيب برشلونة مفاجأة.. نيمار رفض الانصياع لنصيحة طبيب برشلونة 2019-02-13 | 11:00:09

كشف تقرير صحفي إسباني، تفاصيل الزيارة التي قام بها البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم...

مبابي يعادل رقم الأساطير زيدان ورونالدو وكلوزه مبابي يعادل رقم الأساطير زيدان ورونالدو وكلوزه 2019-02-13 | 10:00:07

عادل مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، أرقام مواطنه زين الدين...

الليلة في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. أياكس والريال الليلة في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. أياكس والريال 2019-02-13 | 08:00:54

لن تكون مواجهة ريال مدريد الإسباني حامل اللقب مع مضيفه أياكس أمستردام الهولندي...

مبابي يقود سان جيرمان لإسقاط مانشستر يونايتد في أولد ترافورد مبابي يقود سان جيرمان لإسقاط مانشستر يونايتد في أولد ترافورد 2019-02-13 | 00:10:37

استطاع باريس سان جيرمان، أن يحقق فوزا مهما على مانشستر يونايتد، بهدفين نظيفين، في...

نبأ سار ليوفنتوس قبل مواجهة أتلتيكو مدريد نبأ سار ليوفنتوس قبل مواجهة أتلتيكو مدريد 2019-02-12 | 20:42:06

يستعد يوفنتوس لمواجهة نظيره أتلتيكو مدريد، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"...

مالكوم: شاهدت هدفي في الكلاسيكو 100 مرة مالكوم: شاهدت هدفي في الكلاسيكو 100 مرة 2019-02-12 | 15:50:15

أعرب البرازيلي مالكوم، لاعب برشلونة، عن سعادته بهز شباك الغريم التقليدي ريال...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سخنين بيتار القدس مباراة دوري الدرجة العليا جمهور ستاد الدوحة شرطة قوات كبيرة اشتباه مطار حيفا احد المسافرين اخلاء رعنانا طعن 4 اصابات خطيرة اعتقال منفذ العملية الثانية التوالي اليوم قداس جناز المسيح كنائس عبلين قرية مشاركة واسعة فصح مجيد اهالي قرية عصابة نصب احتيال عرعرة المثلث اكثر من مليون شيكل اعتقال بنوك زبائن شمعون جابسو رئيس بلدية نتسيرت عيليت تبرئة تهمة خيانة الامانة رشى تلقي 6 حالات وفاة اطفال نسيانهم في السيارة خلال العام 2016 بداية صلح عقد راية عشائري قرية الرامة مشاركة واسعة مأمون شركاه رمضان 2016 حصري شاهدوا الحلقة الاولى عادل امام بطولة الصنارة نت ضبط مسدس ذخيرة امشاط مخدرات هروين كوكائين في مدينة اللد طقس راصد امطار خماسيني جاف حار حر السبت نهاية الاسبوع الثلاثاء منخفض القدس سرقة سلاح جندي حافلة شاب عربي اطلاق النار جنوب مخدرات حشيش تهريب محاولة اعتقال مشتبهين عربالكسيفة مشتبه التحريض عبر الفيسبوك انتفاضة بدأت يهودي يبقى خنزير اغلاق موقع جبل الشيخ ثلوج تساقط عاصفة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com