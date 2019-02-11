بعد بدايتهم السيئة هذا الموسم، عاد لاعبو ريال مدريد بقوة للمنافسة على الدوري الإسباني، بقيادة المدرب سانتياغو سولاري، الذي يضع الآن "إنجازا فريدا" نصب عينه.

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وبعد فوزه على أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل واحد، السبت، عاد النادي الملكي مرة أخرى إلى تضييق الخناق على غريمه برشلونة المتصدر في سبورة الترتيب، حيث بات يطارده بفارق 6 نقاط فقط.وينافس أبناء سولاري الآن على "الليغا"، إلى جانب دوري أبطال أوروبا، إذ سيخوضون، الخميس المقبل مباراة مهمة أمام أياكس أمستردام الهولندي، في دور الـ16، وكلهم أمل في تحقيق إنجاز غير مسبوق.وتبدو أنظار ريال مدريد، ومدربه سانتياغو سولاري الذي قاد انتفاضة الفريق الأخيرة، مسلطة الآن على إحراز اللقب الأوروبي المرموق للمرة الرابعة على التوالي، مما سيشكل حدثا استثنائيا في تاريخ بطولة الأندية الأهم في العالم.ومنذ فوز ريال مدريد بلقب البطولة الأوروبية 5 مرات متتالية بين 1956 و1960 مع بدء البطولة الأوروبية، نجح فريقان فقط في الفوز بالبطولة 3 مرات متتالية.وحقق أياكس الهولندي هذا الإنجاز أعوام 1971 و1972 و1973، قبل أن يكرر بايرن ميونيخ الألماني الأمر نفسه أعوام 1974 و1975 و1976، بينما لم ينجح أي فريق طوال السنوات اللاحقة من الاحتفاظ باللقب 4 أعوام على التوالي.ويبدو ريال مدريد قادرا "نظريا" على تحقيق ذلك بعدما سيطر على اللقب الأوروبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة.وعن "إنجاز القرن"، قال سولاري، في تصريح نقله موقع "غول": "لا شيء مستحيل".واعتبر المدير الفني الأرجنتيني أن "أياكس معروف جدا بتركيزه على اللاعبين الشباب واهتمامه بالخطط الهجومية".