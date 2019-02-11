تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-13 20:36:15 بحث سبل التعاون البيئي بين مياهكم ووزارة البيئة في لواء الشمال |  2019-02-13 20:31:11 الناصرة:فرقة الايقاع من مدرسة القسطل يقدمون عرضاً رائعاً في البلدية |  2019-02-13 20:27:13 الشرطة تفك رموز جريمة مقتل سليم جبارين من مدينة ام الفحم |  2019-02-13 20:23:38 السعودية تدعم السلطة الفلسطينية بـ60 مليون دولار |  2019-02-13 17:55:20 عيلوط: اصابة متوسطة لفتى (15 عاما) اثر تعرضه للطعن |  2019-02-13 15:50:12 الاتحاد الأوروبي يدرج السعودية على القائمة السوداء في غسل الأموال وتمويل الإرهاب |  2019-02-13 15:50:36 الموافقة على تعديل قانون مصادرة أموال قادة "نظام صدام" |  2019-02-13 15:50:19 للمرة الأولى في التاريخ.. الدين العام الأمريكي يتجاوز 22 تريليون دولار |  2019-02-13 14:50:25 روحاني : نعيش ظروف حرب |  2019-02-13 14:50:18 الفصائل الفلسطينية تعجز عن تنسيق بيان ختامي لاجتماع موسكو |  2019-02-13 14:50:10 هيكل غامض لفتاة دُفنت "بوضعية غريبة" قرب هرم مصري! |  2019-02-13 14:50:25 اكتشاف ألفي نوع جديد من البكتيريا في أمعاء الإنسان |  2019-02-13 13:34:05 باقة الغربيّة: الشّروع في أعمال توسعة الشّارع الرّئيسيّ في المدينة‎ |  2019-02-13 13:25:16 ضبط سلاح وقنبلة هلع وذخيرة في محل تجاري بام الفحم |  2019-02-13 13:00:39 يوفنتوس يرسم خطة جديدة لضم محمد صلاح |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ستة أعراض تشير إلى إصابة الرجل بالسرطان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف خبراء منظمة البحوث السرطانية في المملكة المتحدة ستة أعراض أساسية تشير إلى إصابة الرجل بالسرطان.



وتفيد ديلي إكسبريس، بأن الخبراء يعتقدون أن وجود الدم في البول أو البراز يمكن أن يكون دليلا لظهور سرطان المثانة أو الأمعاء. لذلك ينصحون بعدم تأجيل مراجعة الطبيب فور ظهور هذه الأعراض.

كما أن تغير شكل الثدي وظهور إفرازات منه تهيج جلد الصدر، قد يكون سببه الإصابة بسرطان الثدي. صحيح هذا النوع من السرطان نادرا ما يصيب الرجال، ومع ذلك يجب عدم استثناء تلك الاحتمالية.


وينصح الخبراء الرجال بمراجعة الأخصائي عند استمرار السعال لفترة طويلة، خاصة إذا ترافق مع ظهور الدم في القشع.


ويقترح الخبراء الانتباه إلى فقدان الوزن بصورة سريعة وظهور مشكلات خلال عملية التبول وتغير شكل وحجم الخصيتين.


وتشير كاترين توريل في مقالها الذي نشرته ديلي إكسبريس، إلى أنه "يمكن عادة الخلط بين أعراض السرطان وأمراض أقل خطورة، ما يسبب تجاهل هذه الأعراض في البداية".




كلمات متعلقة

ستة, أعراض, تشير, إلى, إصابة, الرجل, بالسرطان,

تابعونــا

دراسات: عمر الإنسان بات أطول مما كان عليه سابقا دراسات: عمر الإنسان بات أطول مما كان عليه سابقا 2019-02-13 | 15:50:18

بينت دراسات أجريت في إطار مشروع "GBD" التابع للأمم المتحدة، أن متوسط عمر الإنسان...

اكتشاف ألفي نوع جديد من البكتيريا في أمعاء الإنسان اكتشاف ألفي نوع جديد من البكتيريا في أمعاء الإنسان 2019-02-13 | 14:50:25

اكتشف علماء معهد سانجر في هينكستون ببريطانيا وجود أكثر من ألفي نوع جديد من...

بريطانيا.. إعادة جنين إلى رحم أمه بعد إخضاعه لعملية جراحية بريطانيا.. إعادة جنين إلى رحم أمه بعد إخضاعه لعملية جراحية 2019-02-13 | 13:00:27

أفادت صحيفة "The Mirror" بأن عملية غير اعتيادية وغير شائعة أجريت في بريطانيا على جنين...

الجرح الورقي.. لماذا يصاحبه ألم الجرح الورقي.. لماذا يصاحبه ألم 'مبالغ فيه'؟ 2019-02-13 | 12:00:17

رغم أن طوله لا يتعدى مليمترات قليلة وعمقه لا يكاد يذكر، يتسبب الجرح الذي يحدثه...

فوائد الحلبة للصحة الجلدية ولمرضى السكري والكولسترول فوائد الحلبة للصحة الجلدية ولمرضى السكري والكولسترول 2019-02-13 | 11:00:06

فوائد الحلبة مهمة جداً لصحة الجسم، شرط تناولها تحت إشراف إختصاصي تغذية أو طبيب،...

أطعمة "تفرح" قلبك وتطيل عمرك! أطعمة "تفرح" قلبك وتطيل عمرك! 2019-02-13 | 10:00:24

كشف باحثون أن تغيير النظام الغذائي يعد أحد أفضل الطرق لتحسين صحة القلب والعيش...

الصحة العالمية: 1.1 مليار شاب عرضة للإصابة بالصم الصحة العالمية: 1.1 مليار شاب عرضة للإصابة بالصم 2019-02-13 | 08:47:51

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن نحو 1.1 مليار شاب عرضة لخطر الإصابة بفقدان السمع بسبب...

كبسولة تغني عن حقن الأنسولين كبسولة تغني عن حقن الأنسولين 2019-02-12 | 15:50:22

تمكن باحثون أمريكيون من ابتكار كبسولة دوائية يمكن أن تغني عن استخدام حقن...

عقار طبي يحقق مبيعات قياسية مع اقتراب عيد الحب عقار طبي يحقق مبيعات قياسية مع اقتراب عيد الحب 2019-02-12 | 14:50:34

كشفت صحيفة "صن" البريطانية، أن مبيعات أحد العقارات الطبية ترتفع بشكل ملحوظ في...

7 أشياء ثؤثر على قلبك.. كيف تتعامل معها؟ 7 أشياء ثؤثر على قلبك.. كيف تتعامل معها؟ 2019-02-12 | 13:00:59

يتعرض قلب الإنسان للعديد من العوامل التي تؤثر بشكل كبير على صحته، إلا أن هناك...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سمنري سكري سمنة بشارات مركز علاج أول البلاد الناصرة بشارةرفع شعارات مظاهرة احتجاجا على سياسة الهدم البيوت العربية مكتب رئيس الحكومة القدسيوم العطاء قرية طرعان مشاركة واسعة اهالي القرية رئيس المجلس عماد دحلة محمد هنداوي قضية طوبا زنغرية حظر تفاصيل مقتل 80 عاما رجال دين مختلف طوائف يجتمعون شمعون بيرس السلام رئيس الدولة طلاق مسلسلات تركية زوج شمال البلاد تتابع مدبلجة المحامي مراد مفرعحريق فندق جينوسار تمار شاطئ بحر طبريا هائل اطفاء مدينةنتانياهو اعضاء كنيست عرب دخول زيارة الاقصى بديع ابو هدبة ميسر قرية غرق قرب الخضيرة الشاب اسعاف مياه البحر جثة مانشسترسيتيبث مباشرمباشر يلا كورة اون لاينمشاهدة مباراةجامعة بير زيت تفتح ابوابها تستقبل طلابها بعد اضراب 28 يوما المجلس الطلاب اتفاق أقساط مرسي ابو مخ رئيس بلدية باقة الغربية يدلي بصوته مرتاح انتخابات رئاسة مشاركة واسعة في قداس اليوم العالمي للمريض في كنيسة البشارة‎ الناصرة حضور موفد بابوي خاصبث مباشر مباشر فالنسيا الدوري الاسباني مباشر الدوري الاسباني بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين منعم سمعان . عطا الله فسوطة الشاب معليا جثمان جنازة المرحوم
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com