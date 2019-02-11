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كشف ملابسات سرقة ارصدة جوال بمليون و400 الف شيكل



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كشفت شرطة محافظة رام الله والبيرة اليوم الاثنين ملابسات سرقة ارصدة جوال بقيمة مليون و 400 الف شيكل من 40 محل تجاري في رام الله وخارجها .



وفي تفاصيل القضية قال الناطق الاعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات بان المباحث العامة بشرطة رام الله تلقت قبل عدة ايام شكوى من احد المواطنين قال فيها بانه تعرض لعملية سرقة ارصدة شحن جوال وبناءا على ذلك باشرت المباحث اجراءات البحث والتحري ومتابعة الارصدة المسروقة بالتعاون مع وحدة مكافحة الجريمة الالكترونية والنيابة العامة واثناء ذلك اشتبهت المباحث بشخص قام بإنشاء شركة وحصل على وكالة اتصالات وكان يقوم باستقطاع وارجاع بعض الارصدة من معظم نقاط البيع الخاصة بها دون علم اصحابها وبدون وصل رسالة لهم تبين الرصيد المسترجع .


واضاف ارزيقات بان ادراة المباحث احضرت الشخص المشتبه به " صاحب الشركة " وبالبحث معه افاد بقيامه بسرقة ارصدة جوال من 40 محل تجاري في رام الله وخارجها على مدار عامي 2017 و 2018 وبلغت قيمة المسروقات مليون و400 الف شيكل .


وبيّن ارزيقات بان الشرطة تواصلت مع عدد كبير من اصحاب المحال المسروقة واعلمتهم بالسرقة وطلبت منهم الحضور وتقديم شكوى .




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