جرى حفل تقديم جوائز الـ "بافتا" البريطاني السنوي لنخبة العاملين في مهنة الأفلام وفي مقدمة الحضور كان الأمير ويليام, ولي عهد بريطانيا الثاني بالدور, وزوجته الدوقة كيت. بالاضافة, حضر عدد من نجوم الفبلم والعاملين في صناعة انتاج الأأفلام اللامعين والذين تم تكريمهم بجوائز التميز للعام 2019. من بينهم كان خالد مزنر, زوج المخرجة اللبنانية نادين لبكي, وسلمى حايك ورامي مالك وبرادلي كوبر.

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