تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-13 20:36:15 بحث سبل التعاون البيئي بين مياهكم ووزارة البيئة في لواء الشمال |  2019-02-13 20:31:11 الناصرة:فرقة الايقاع من مدرسة القسطل يقدمون عرضاً رائعاً في البلدية |  2019-02-13 20:27:13 الشرطة تفك رموز جريمة مقتل سليم جبارين من مدينة ام الفحم |  2019-02-13 20:23:38 السعودية تدعم السلطة الفلسطينية بـ60 مليون دولار |  2019-02-13 17:55:20 عيلوط: اصابة متوسطة لفتى (15 عاما) اثر تعرضه للطعن |  2019-02-13 15:50:12 الاتحاد الأوروبي يدرج السعودية على القائمة السوداء في غسل الأموال وتمويل الإرهاب |  2019-02-13 15:50:36 الموافقة على تعديل قانون مصادرة أموال قادة "نظام صدام" |  2019-02-13 15:50:19 للمرة الأولى في التاريخ.. الدين العام الأمريكي يتجاوز 22 تريليون دولار |  2019-02-13 14:50:25 روحاني : نعيش ظروف حرب |  2019-02-13 14:50:18 الفصائل الفلسطينية تعجز عن تنسيق بيان ختامي لاجتماع موسكو |  2019-02-13 14:50:10 هيكل غامض لفتاة دُفنت "بوضعية غريبة" قرب هرم مصري! |  2019-02-13 14:50:25 اكتشاف ألفي نوع جديد من البكتيريا في أمعاء الإنسان |  2019-02-13 13:34:05 باقة الغربيّة: الشّروع في أعمال توسعة الشّارع الرّئيسيّ في المدينة‎ |  2019-02-13 13:25:16 ضبط سلاح وقنبلة هلع وذخيرة في محل تجاري بام الفحم |  2019-02-13 13:00:39 يوفنتوس يرسم خطة جديدة لضم محمد صلاح |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

غدا - فتح منظومة التّسجيل المحوسب للمعنيّين بطلب نقل،إكمال وظيفه او تعيين في جهاز التّعليم



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



عبد الله خطيب، مدير قسم كبير للتّعليم في المجتمع العربي والسّيّدة سونيا بيرس ، نائبة المدير العام مسؤولة القوى البشريّة ، منشورًا على جميع الألوية في وزارة التّربية جاء فيه ما يلي: إبتداء من يوم غد الثّلاثاء 12.2.2019 سيتم فتح المنظومة المحوسبة للمعنيّين بالتّسجيل لتقديم طلبات النّقل، إكمال الوظائف والتّعيينات للعمل في جهاز التّدريس في المجتمع العربي(يشمل البدوي والدّرزي) مضيفا بأنّ التّسجيل سيستمر لغاية 19.3.2019″.



يمكن تعبئة النّمزوذج المحوسب في موقع الوزارة www.education.gov.il موقع " بورطال جهاز سلك التّدريس".


https://poh.education.gov.il/…/MuamadutHoraaMigzarAravi.aspx


وأضاف البيان:”تتمّ عمليّة التّسجيل بعد تقديم كافّة الشهادات إلى قسم القوى البشريّة في اللواء الذي يتبع له المتقدِّم، وبعد الحصول على إسم المستخدم ورقم المرور”.


(يمكن التّواصل مع رقم 0733983960 أو 6552*).


وفي هذا السّياق من الجدير ذكره بأنّه بدأ التّسجيل لطلب العمل في مجال التّدريس في المدارس العربيّة لواء اورشليم القدس( منحي).رابط:


Https://goo.gl/forms/xniCWNZ7nGWKOEKf1


تقدّم الطلبات باللغة العبريّة ويتوجّب على مقدّم الطلب عمل مسح ضوئي( scan)للشّهادات المطلوبه وإرفاقها بصيغةPDF.




كلمات متعلقة

غدا, -, فتح, منظومة, التّسجيل, المحوسب, للمعنيّين, بطلب, نقل،إكمال, وظيفه, او, تعيين, في, جهاز, التّعليم,

تابعونــا

بحث سبل التعاون البيئي بين مياهكم ووزارة البيئة في لواء الشمال بحث سبل التعاون البيئي بين مياهكم ووزارة البيئة في لواء الشمال 2019-02-13 | 20:36:15

عقدت ظهر اليوم الاربعاء في مكاتب ادارة اتحاد قرى الجليل الاسفل، مياهكم في كفركنا...

إشهار رواية عودة بشارات "المرحومة تمام مكحول" إشهار رواية عودة بشارات "المرحومة تمام مكحول" 2019-02-13 | 20:33:34

في أجواء أدبية دافئة، جرى هذا الأسبوع إشهار رواية الكاتب عودة بشارات "المرحومة...

الناصرة:فرقة الايقاع من مدرسة القسطل يقدمون عرضاً رائعاً في البلدية الناصرة:فرقة الايقاع من مدرسة القسطل يقدمون عرضاً رائعاً في البلدية 2019-02-13 | 20:31:11

قام طلاب من فرقة الايقاع في مدرسة القسطل الابتدائية اليوم الاربعاء 2019/2/13 بزيارة...

الشرطة تفك رموز جريمة مقتل سليم جبارين من مدينة ام الفحم الشرطة تفك رموز جريمة مقتل سليم جبارين من مدينة ام الفحم 2019-02-13 | 20:27:13

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: يمكننا الان ان ننشر...

عيلوط: اصابة متوسطة لفتى (15 عاما) اثر تعرضه للطعن عيلوط: اصابة متوسطة لفتى (15 عاما) اثر تعرضه للطعن 2019-02-13 | 17:55:20

تعرض فتى يبلغ من العمر (15 عاما) من بلدة عيلوط مساء اليوم الاربعاء للطعن اثر شجار...

باقة الغربيّة: الشّروع في أعمال توسعة الشّارع الرّئيسيّ في المدينة‎ باقة الغربيّة: الشّروع في أعمال توسعة الشّارع الرّئيسيّ في المدينة‎ 2019-02-13 | 13:34:05

باشرت طواقم العمل والصّيانة، خلال الأيّام القليلة الأخيرة، بالعمل على توسعة،...

ضبط سلاح وقنبلة هلع وذخيرة في محل تجاري بام الفحم ضبط سلاح وقنبلة هلع وذخيرة في محل تجاري بام الفحم 2019-02-13 | 13:25:16

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: تواصلاً لنشاط...

قائد الشرطة في لواء الشمال :الشرطة لم تحقق المرجو منها بشأن ظاهرة انتشار السلاح وهذا سيكون هدفنا للعام 2019 قائد الشرطة في لواء الشمال :الشرطة لم تحقق المرجو منها بشأن ظاهرة انتشار السلاح وهذا سيكون هدفنا للعام 2019 2019-02-13 | 12:10:43

عقد في مقر شرطة لواء الشمال صباح اليوم الاربعاء مؤتمر صحفي لقائد لواء الشمال...

اصابة حرجة لامرأة 70 عاما بحادث طرق قرب الزرازير اصابة حرجة لامرأة 70 عاما بحادث طرق قرب الزرازير 2019-02-13 | 12:07:05

اسفر حادث طرق مروع على شارع 77 قرب مفرق الزرازير بين 3 سيارات خصوصية ظهر اليوم...

اتفاق تحالف مبدئي بين الجبهة والحزب الديمقراطي العربي اتفاق تحالف مبدئي بين الجبهة والحزب الديمقراطي العربي 2019-02-13 | 11:48:53

توصلت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الديمقراطي العربي إلى اتفاق...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids قنابل ذخيرة سلاح مسدس بندقية طرعان شمال دير الاسد سخنين المشهد سديل اشرف عازم وفاة الطفلة الطالبة تفج مدينة الطيبة صالح جربوني عرابة اطلاق نار رصاصات سيارات تهديد سكب زيت محروق مدخل بيته وفاة طفلة 3 سنوات كفر منا ارتفاع مفاجئ في حرارة جسمها قاصران يافة الناصرة محاولة قنل يهودي طعنا سكين سكاكين احداث القدس الاقصى حافلات عشرات احتراق رمات غان اطفاء اخماد طعن جندي فسوطة محطة مركزية نهاريا شاب مشتبه اعتقال ابو سنانشاحن اصابة طفلة وضعت في فمها موصول بالكهرباء حروق الشمال عر بية احدى القرىفضيل كنانه يافة الناصرة مقتل شقيقه اتهام تنظيم داعش تأييد الدولة الاسلامية شاب 7 قتلى عرب رميا بالرصاص اطلاق نار بيت جن ام الفحم بسمة طبعون عبلين حوادث سير قاتله مركبات ثقيلة متورطة 6 أضعاف السيارات العادية جمعية أور يروكمحمد خطيب طفل يبدع موهبة رقص بوينج اعجاب طالب طب عام أسنان جامعات مختلفه ارمينيا فحص قد الغاء تلغي الاعتراف موضوع وزارة الصحة الاسرائيلية اطلاق نار يعمل جمع النفايات عامل شاحنة رجل عامل اصابة حرجة مدينة رهط بلال ابو رومي جنازة سيول وادي رأس علي قرب قرية ابطن تشييع جثمان مثواه الاخير مدينة مصرع الشاب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com