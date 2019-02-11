غدا - فتح منظومة التّسجيل المحوسب للمعنيّين بطلب نقل،إكمال وظيفه او تعيين في جهاز التّعليم

عبد الله خطيب، مدير قسم كبير للتّعليم في المجتمع العربي والسّيّدة سونيا بيرس ، نائبة المدير العام مسؤولة القوى البشريّة ، منشورًا على جميع الألوية في وزارة التّربية جاء فيه ما يلي: إبتداء من يوم غد الثّلاثاء 12.2.2019 سيتم فتح المنظومة المحوسبة للمعنيّين بالتّسجيل لتقديم طلبات النّقل، إكمال الوظائف والتّعيينات للعمل في جهاز التّدريس في المجتمع العربي(يشمل البدوي والدّرزي) مضيفا بأنّ التّسجيل سيستمر لغاية 19.3.2019″.

يمكن تعبئة النّمزوذج المحوسب في موقع الوزارة www.education.gov.il موقع " بورطال جهاز سلك التّدريس".https://poh.education.gov.il/…/MuamadutHoraaMigzarAravi.aspxوأضاف البيان:”تتمّ عمليّة التّسجيل بعد تقديم كافّة الشهادات إلى قسم القوى البشريّة في اللواء الذي يتبع له المتقدِّم، وبعد الحصول على إسم المستخدم ورقم المرور”.(يمكن التّواصل مع رقم 0733983960 أو 6552*).وفي هذا السّياق من الجدير ذكره بأنّه بدأ التّسجيل لطلب العمل في مجال التّدريس في المدارس العربيّة لواء اورشليم القدس( منحي).رابط:Https://goo.gl/forms/xniCWNZ7nGWKOEKf1تقدّم الطلبات باللغة العبريّة ويتوجّب على مقدّم الطلب عمل مسح ضوئي( scan)للشّهادات المطلوبه وإرفاقها بصيغةPDF.