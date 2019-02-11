60, ألف, منتسب, لحزب, العمل, ينتخبون, مرشحيهم, للكنيست,

انطلقت صباح اليوم الانتخابات التمهيدية "البرايمريز" في حزب العمل حيث يختار منتسبو الحزب، وعددهم حوالي ستين ألفا، قائمة مرشحيه للكنيست في تصويت محوسب.

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التصويت سيجري في اربعة وثمانين (84) مركز اقتراع، وسيكون الموقع المركزي في حدائق المعرض بمدينة تل ابيب.ومن المتوقع إعلان النتائج النهائية بعد الساعة العاشرة ليلا بقليل.ويشار إلى أن استطلاعات الرأي العام تُظهر حصول حزب العمل على ما بين خمسة وسبعة مقاعد برلمانية.