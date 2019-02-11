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مسؤولون أمريكيون: صفقة القرن جاهزة وترامب راض عنها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قالت وسائل إعلام أمريكية الاثنين إن الإدارة الأمريكية انتهت من وضع خطتها الخاصة بـ"الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين" في إشارة إلى ما بات يعرف إعلاميا بصفقة القرن.



ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية في تقرير لها عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية قولهم إنه "تم الانتهاء من إعداد صفقة القرن والرئيس دونالد ترامب راض عن مضمونها بعد أن أطلع عليها".


ولفتت الشبكة أن "مسودة الخطة مكونة من 175 إلى 200 صفحة وأن خمسة أشخاص فقط في الإدارة الأمريكية مخولون بالوصول إليها والإطلاع على تفاصيلها من بينهم سفير واشنطن في إسرائيل ديفيد فريدمان وجاريد كوشنر مستشار الرئيس وصهره وجايسون غرينبلات مبعوثه إلى الشرق الأوسط".


وذكرت أن جاريد كوشنر سيتوجه إلى العاصمة البولندية وارسو لحضور قمة ترعاها الولايات المتحدة "لبحث القضايا الإقليمية المتعلقة بالشرق الأوسط بما في ذلك السلام الإسرائيلي الفلسطيني".


وتنقل الشبكة عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قوله إن لقاءات كوشنر في وارسو "ستمثل فرصة كبيرة للإدارة الأمريكية لتذكير الشركاء الإقليميين بأن السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين يمكن أن يعزز الجهود الأميركية لمواجهة التأثير الإيراني في الشرق الأوسط".


تصوير afp




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