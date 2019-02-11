تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-13 20:36:15 بحث سبل التعاون البيئي بين مياهكم ووزارة البيئة في لواء الشمال |  2019-02-13 20:31:11 الناصرة:فرقة الايقاع من مدرسة القسطل يقدمون عرضاً رائعاً في البلدية |  2019-02-13 20:27:13 الشرطة تفك رموز جريمة مقتل سليم جبارين من مدينة ام الفحم |  2019-02-13 20:23:38 السعودية تدعم السلطة الفلسطينية بـ60 مليون دولار |  2019-02-13 17:55:20 عيلوط: اصابة متوسطة لفتى (15 عاما) اثر تعرضه للطعن |  2019-02-13 15:50:12 الاتحاد الأوروبي يدرج السعودية على القائمة السوداء في غسل الأموال وتمويل الإرهاب |  2019-02-13 15:50:36 الموافقة على تعديل قانون مصادرة أموال قادة "نظام صدام" |  2019-02-13 15:50:19 للمرة الأولى في التاريخ.. الدين العام الأمريكي يتجاوز 22 تريليون دولار |  2019-02-13 14:50:25 روحاني : نعيش ظروف حرب |  2019-02-13 14:50:18 الفصائل الفلسطينية تعجز عن تنسيق بيان ختامي لاجتماع موسكو |  2019-02-13 14:50:10 هيكل غامض لفتاة دُفنت "بوضعية غريبة" قرب هرم مصري! |  2019-02-13 14:50:25 اكتشاف ألفي نوع جديد من البكتيريا في أمعاء الإنسان |  2019-02-13 13:34:05 باقة الغربيّة: الشّروع في أعمال توسعة الشّارع الرّئيسيّ في المدينة‎ |  2019-02-13 13:25:16 ضبط سلاح وقنبلة هلع وذخيرة في محل تجاري بام الفحم |  2019-02-13 13:00:39 يوفنتوس يرسم خطة جديدة لضم محمد صلاح |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

"سكايب" يطلق ميزة طال انتظارها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أضاف القائمون على تطبيق سكايب ميزة جديدة على التطبيق انتظرها مستخدموه لسنوات.



وتتلخص أهمية ميزة "bokeh" التي أضيفت على التطبيق مؤخرا بتمكين المستخدم من طمس معالم الخلفية في الصورة أثناء مكالمات الفيديو، ليظهر هو فقط، الأمر الذي سيعطيه شعورا بالراحة وعدم الحاجة لاستبدال مكانه في حال كان غير مناسب لإجراء المكالمات الرسمية.


وتنضم هذه الخاصية إلى مجموعة مهمة من الميزات التي أدخلتها "سكايب" على تطبيقها مؤخرا، لتعيد له شعبيته السابقة، منها ميزة تسجيل المكالمات، وميزة "النص المرافق للصورة" لتمكين فاقدي السمع من التواصل مع الآخرين عبر الفيديو.




كلمات متعلقة

"سكايب", يطلق, ميزة, طال, انتظارها,

تابعونــا

لم يحن أجلها.. قميص ينقذ طفلة من موت محتم! فيديو لم يحن أجلها.. قميص ينقذ طفلة من موت محتم! فيديو 2019-02-13 | 15:50:03

انتشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لطفلة في الرابعة من عمرها، سقطت من...

هيكل غامض لفتاة دُفنت "بوضعية غريبة" قرب هرم مصري! هيكل غامض لفتاة دُفنت "بوضعية غريبة" قرب هرم مصري! 2019-02-13 | 14:50:10

اكتشف علماء الآثار المصريون الذين قاموا بحفر أنقاض هرم على بعد 96 كم خارج القاهرة،...

"غوغل" تختبر تقنيات الواقع المعزز في خرائطها "غوغل" تختبر تقنيات الواقع المعزز في خرائطها 2019-02-13 | 13:00:11

بدأت شركة غوغل باختبار ميزة جديدة تعتمد على الواقع المعزز في تطبيق "Google Maps" المخصص...

لأول مرة منذ قرن.. مصوّر "يصطاد" النمر الأفريقي الأسود لأول مرة منذ قرن.. مصوّر "يصطاد" النمر الأفريقي الأسود 2019-02-13 | 12:00:19

تمكن مصور بريطاني، مؤخرا، من التقاط صور مبهرة لنمر إفريقي نادر يمتاز بلونه الأسود...

الكويت تدخل " غينيس" بأطول علم الكويت تدخل " غينيس" بأطول علم 2019-02-13 | 11:00:30

دخلت الكويت، موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، وذلك عبر أطول علم في العالم رفع آلاف...

بيع سيارة "ألفا روميو" نادرة بسعر خيالي ! بيع سيارة "ألفا روميو" نادرة بسعر خيالي ! 2019-02-13 | 10:00:54

نقل موقع "Ouest-France" خبر بيع سيارة "ألفا روميو"، صنعت في ثلاثينيات القرن الماضي، بمبلغ...

بلدة في فرنسا تحظر نباح الكلاب في الأماكن العامة! بلدة في فرنسا تحظر نباح الكلاب في الأماكن العامة! 2019-02-13 | 08:37:06

قرر رئيس بلدية في بلدة شمال فرنسا حظر النباح المفرط للكلاب في الأماكن العامة،...

فيديو - طفل هندي يعاني من متلازمة الذئب فيديو - طفل هندي يعاني من متلازمة الذئب 2019-02-12 | 15:50:40

يعاني تلميذ هندي يدعى لاليت باتيدار من "متلازمة الذئب"، التي جعلت وجهه مغطى بالشعر...

كم سيبلغ ثمن آيفون الجديد ؟ كم سيبلغ ثمن آيفون الجديد ؟ 2019-02-12 | 13:00:55

نشر موقع "Android Shout" المتخصص بشؤون التقنية بعض المعلومات عن هواتف "آيفون" التي ستطرح...

اكتشاف هوية مسرب الصور التي أنهت زواج أغنى رجل بالعالم اكتشاف هوية مسرب الصور التي أنهت زواج أغنى رجل بالعالم 2019-02-12 | 11:40:03

كشف موقع "ذا ديلي بيست"، هوية الشخص الذي قام بتسريب رسائل حميمية لأغنى شخص في...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids عنقه رقبته بقعاتا شاب اصابة متوسطة رفسة حصان مستشفى زيف صفد اصابتان متوسطتان حادث طرق سيارة ام الفحم ميعامي التفافي مدينة اعتداء على مربية ثانوية عرعرة طالب اضراب اغلاق ادارة مدرسة استنكار احتجاج أصغر حاجة هذا العام طفلة منى ولدت على جبل عرفات صعيد البعنة القاء قنبلة بيت الشرطة تحقيق اضرار دون اصابات تذكر احتفالية ابداعات الحادية عشر وزارة المعارف مار يوسف مدرسة طلاب دهس ام الفحم فتاة شرطة اصابة مستشفى علاج المغار اوامر هدم 4 بيوت مشاركة واسعة قرية مظاهرة حاشدة اطلاق نار سيارة جاثمة ام الفحم مجهولون اضرار دون اصابات الشرطة تحققفتى قاصر عرابة اعتقال مشتبه بشبهة اقتحام بيوت سيارات قرية عرابة الشرطة سمر قبطي منع تأخير تفتيش مطار اسرائيل بن غوريون الدولي كولومبيا ممثلة الهستدروت اعلان نزاع عمل القطاع العامتوثيق كاميرات المراقبة المحطة المركزية بئر السبع اطلاق نار طعن مقتل اصابة اخرين مضخة باطون انقلاب كفر كنا دون اصابات اضرار طوبا زنغرية ضبط بندقية سلاح البحث مشتبه شاب قرية تفتيش شرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com