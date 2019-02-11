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محاضرة بعنوان " كاريزما" في مزراحي طفحوت كفر قاسم



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في إطار مشروع "نلتقي في مزراحي طفحوت"، استضاف فرع مزراحي طفحوت في كفر قاسم، الأسبوع الماضي، المدرّب الشخصي ومدير الأعمال، د. محمود خطيب، في محاضرة جديدة بعنوان: "كاريزما". وقد تحدّث خطيب في محاضرته القيّمة عن مهارات الأشخاص أصحاب الشخصية الكارزماتية (الجذابة)، كما ظهرت في الأبحاث العلمية. وبيّن د. خطيب في محاضرته، التي نالت استحسان الحضور الواسع، كيف يستطيع كل شخص اكتساب المهارات التي تمنحه المزيد من الكاريزما في حياته الشخصية، المهنية والاجتماعية. 


يعرض مشروع "نلتقي في مزراحي طفحوت" العديد من ورشات العمل ومحاضرات إثراء متنوعة في مواضيع مختلفة، يتم تقديمها من قبل محاضرين معروفين من بينهم:  د. محمود خطيب،  د. أسماء نادر غنايم، أشرف قرطام، إلهام دويري تابري، دنيا مخلوف أبو حامد، سامي سعدي وميري سكران.


تجدر الإشارة الى أن المشروع يقام هذه السنة في 25 فرعًا في أنحاء البلاد، من بينها 4 فروع في الوسط العربي: أم الفحم، كفر قاسم، شفاعمرو وعكا، حيث تتحوّل هذه الفروع الى مكان للقاءات شيّقة وممتعة، يستطيع كل شخص أن يجد فيها محاضرة أو نشاطًا يثير اهتمامه، علمًا أن النشاطات والمحاضرات، ضمن هذا المشروع، منشورة في موقع الإنترنت الخاص ببنك مزراحي طفحوت ومفتوحة أمام زبائن جميع البنوك، دون مقابل. وما على الراغبين في الحضور والمشاركة سوى التسجيل للمحاضرات والفعاليات في المكان المخصص لذلك في موقع البنك أو عبر المركز الهاتفي 077-6004060.


للتفاصيل والتسجيل: www.mizrahi-tefahot.co.il/nifgashim


في الصورة: عارف زميرو، مدير فرع كفر قاسم، مع د. محمود خطيب 




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