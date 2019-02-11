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نلتقي مع أشرف قرطام في محاضرة: "الهدية- كيف نحوّل الصعوبات الى هدايا!"



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 في إطار المشروع المجتمعي "نلتقي في مزراحي طفحوت" الذي يتم ضمنه تنظيم نشاطات ممتعة للأطفال ومحاضرات إثراء للكبار في الفروع المختلفة في أنحاء البلاد لخدمة المجتمع، نلتقي في فرع سخنين، يوم الأربعاء الموافق 27/02/2019، الساعة 19:30، مع أشرف قرطام، المدرّب الشخصي، في محاضرة بعنوان: "الهدية- كيف نحوّل الصعوبات الى هدايا!". يتحدّث قرطام في محاضرته الجديدة عن ولادته كطفل لعائلة فقيرة واجهت صعوبات الحياة في حي وادي النسناس في حيفا، وعن تشخيصه كمن يعاني من مشاكل اجتماعية- اقتصادية، صعوبات في التعليم، عسر تعليمي شديد، والاكتشاف فيما بعد بأنه كان يعاني على مدى سنوات طويلة من اضطرابات الإصغاء والتركيز-  ADHD.



يدمج قرطام في محاضرته أدوات لمواجهة الصعوبات كرافعة للتميّز ضمن قصة شخصية ملهمة ومثيرة حوّلت قرطام خلال سنوات طويلة الى مرشد ومدرّب رائد في المجتمع العربي في البلاد، بل كواحد من أفضل المرشدين في البلاد.


تجدر الإشارة الى أن فعالية "نلتقي في مزراحي طفحوت" ستقام هذه السنة في 33 فرعًا في أنحاء البلاد، من بينها 4 فروع تنظم فيها محاضرات خاصة بالوسط العربي: شفاعمرو، سخنين، كفر قاسم وعكا، حيث تتحوّل هذه الفروع الى مكان للقاءات شيّقة وممتعة، يستطيع كل شخص أن يجد فيها محاضرة أو نشاطًا يثير اهتمامه، علمًا أن الفعاليات والمحاضرات منشورة في موقع الإنترنت التابع لبنك مزراحي طفحوت، وهي مفتوحة لزبائن جميع البنوك، دون مقابل. وما على الراغبين في الحضور والمشاركة سوى التسجيل للفعاليات والمحاضرات في المكان المخصص لذلك في موقع الإنترنت الخاص بالبنك أو عبر الهاتف. 


وعليه، ندعوكم للتسجيل لمحاضرة أشرف قرطام في فرع سخنين- مزراحي طفحوت، وذلك يوم الأربعاء الموافق 27/02/2019، الساعة السابعة والنصف مساء 19:30 في موقع البنك:


 www.mizrahi-tefahot.co.il/nifgashim أو عبر هاتف رقم: 077-6004060.




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