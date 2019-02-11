الافراج, عن, عربي, سكان, طبريا, اعتقل, بشبهة, تهديد, رئيس, البلدية, على, خلفية, قضية, مسجد, البحر,

رفضت محكمة الصلح في طبريا امس الأحد، طلب الشرطة تمديد اعتقال المواطن عزيز حمدان ابن قرية كفركنا ومن سكان طبريا، بخمسة أيام، وقررت الإفراج عنه.وكانت الشرطة في طبريا قد اعتقلت عزيز حمدان يوم الجمعة 8.2.19 بشبهة تهديد رئيس بلدية طبريا بالقتل على خلفية أحداث مسجد البحر في طبريا وإعلان رئيس البلدية عن نيته تحويل المسجد إلى متحف. وبعد جلسة مرافعة اليوم في المحكمة قرر القاضي رفض طلب الشرطة.وذكر المحامي يحيى دهامشة، محامي المعتقل، بأن موكله أنكر الشبهات الموجهة ضده، بل كان على استعداد لفحصه بجهاز كشف الكذب (الپوليغراف) ليتبين صدق أقواله.